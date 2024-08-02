Eflani'de Ata Tohumu Buğdayından Yüksek Verim Elde Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Eflani'de Ata Tohumu Buğdayından Yüksek Verim Elde Edildi

Karabük'ün Eflani ilçesinde deneme amacıyla ekilen ata tohumu buğdayından yüksek verim elde edildi. Çiftçi Turgay Öztürk, 5 dekara ektiği ata buğdayından 1'e 16 verim alarak yaklaşık 500 kilogram hasat yaptı. Gelecek yıl daha geniş bir alanda ata buğdayı ekme planları yapan Öztürk, ata buğdayının kardeşlenmesi, başaktaki tane sayısı, boyu, saman verimi ve soğuğa dayanıklılığının çok iyi olduğunu belirtti. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ekin Şenol ise Eflani'de buğday ve arpa hasadının yapıldığını ve gelecek yıllarda daha verimli hasatlar beklediklerini söyledi.

02.08.2024 12:49
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Karabük'ün Eflani ilçesinde 5 dekar alana deneme amacıyla ekilen ata tohumu buğdaydan yüksek verim elde edildi.

İlçede 7 Kasım'da 5 dekara ata tohumu buğday eken çiftçi Turgay Öztürk, 1'e 16 verim alarak yaklaşık 500 kilogram hasat yaptı.

Gelecek yıl 50 dekar alanda ata buğdayı ekmeyi planlayan Öztürk, AA muhabirine, ata buğdayının Eflani'de bulunmadığını belirterek, "Kardeşlenmesi, başaktaki tane sayısı, boyu, saman verimi ve soğuğa dayanıklılığı çok iyi. Dekara 6 kilogram ektim. Gübreyi de diğer buğday çeşitlerine göre daha az kullandım. Buna rağmen verimi çok güzel." diye konuştu.

Normalde buğdayda 1'e 6 ila 1'e 10 arasında rekolte aldıklarını aktaran Öztürk, dönüme 6 kilogramdan 30 kilogram tohum kullandıklarını, tohumu Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden temin ettiklerini kaydetti.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ekin Şenol da Eflani'de 25 bin dekar alanda buğday, 19 bin dekar alanda da arpa hasadı yapıldığını anlattı.

Dondan etkilenen alanların olduğunu aktaran Şenol, "Verimde kayıplarımız var ama çiftçilerimiz yoğun şekilde hasat işlerine devam ediyor. İnşallah gelecek yıllarda daha güzel hasatlarımız olur. Bereketli olsun." şeklinde konuştu.

Turgay Öztürk'ün ekimden hasada kadar yanında olduklarına değinen Şenol, "Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden peygamber tohumu tedarik etmiş. Bizi de bilgilendirdi. Kendisini tebrik ediyorum. Bizler için yeni çeşit oldu. Tarlada gördüğümüz kadarıyla kuraklığa çok dayanıklı ürün. Eflani şartları için çok uygun. Daha da geliştirmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Karabük, Eflani, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eflani'de Ata Tohumu Buğdayından Yüksek Verim Elde Edildi - Son Dakika

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