Eflani'de kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için çiftçilere ücretsiz kurs veriliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Eflani'de kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için çiftçilere ücretsiz kurs veriliyor

28.04.2022 11:38
Eflani'de kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için çiftçilere ücretsiz kurs veriliyor

Karabük'ün Eflani ilçesinde kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında kurulan çiftlikte üretilecek kaz yavruları, eğitimden geçirilen 60 çiftçiye ücretsiz verilecek.

Karabük'ün Eflani ilçesinde kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında kurulan çiftlikte üretilecek kaz yavruları, eğitimden geçirilen 60 çiftçiye ücretsiz verilecek.

Eflani Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında ilçede kaz yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, özellikle kadın ve genç çiftçilere iş imkanı sağlamak amacıyla Aralık 2020'de "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesini hayata geçirdi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen proje kapsamında ilçede 600 damızlık hayvanın bulunduğu kaz üretim çiftliği kuruldu.

Bu kazlardan elde edilecek yavrular, beslenip büyütüldükten sonra eğitimden geçirilen 60 çiftçiye 100'er tane hibe olarak dağıtılacak.

11 Mayıs'ta tamamlanması hedeflenen proje kapsamında kooperatif çatısı altında bir araya gelecek çiftçiler, kaz yetiştirerek gelir sahibi olacak.

"Kazları pazarlama konusunda çiftçilerimize yardımcı olacağız"

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, 60 genç ve kadın kursiyerlerin kurslarını başarıyla tamamladığını belirterek, "Mayısta projeyi tamamlayıp eğitim alan kursiyerlerimize 100'er adet yavru dağıtmayı planlıyoruz." dedi.

Kaz eğitim ve üretim çiftliğini çiftçilerin ihtiyaç duyacağı yumurta ve yavru temininde kullanmayı amaçladıklarını belirten Ertuğrul, "Üretim yapan çiftçilerimizin kazlarını pazarlaması konusunda kendilerine yardımcı olacağız." ifadesini kullandı.

Eflani Belediyesi Veteriner Hekimi Zerrin Yılmaz da projeyi kırsalda yaşayan vatandaşların kalkınması ve gelir sahibi olmalarını desteklemek için başlattıklarını dile getirdi.

Kursiyerlerin çiftlikte uygulamalı eğitim aldığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Teorik ve uygulamalı kursu başarıyla tamamlayanlara sürümüzden elde ettiğimiz kaz palazlarını dağıtarak üretim sermayesi yapmalarını sağlayacağız. Sonraki aşamada da kendilerinin bu yetiştiriciliği devam ettirmeleri için onlara destek olacağız."

"Kursta önemli bilgiler edindim"

Kursiyerlerden Yadigar Aydemir ise 5 yıldır kaz yetiştiriciliği yaptığını, bu işe meraklı olduğunu anlattı. Küçük çiftlik kurduğunu aktaran Aydemir, "Çiftlikte kaz da yetiştirmek istiyorum. 10 tane kazım var. Hibe alacağım kazları da onlarla birlikte büyüteceğim." dedi.

Emekli olduktan sonra köye yerleşen Aydın Mızrak da kaz yetiştiriciliği konusunda kursta önemli bilgiler edindiğini belirterek, hibe alacağı yavru kazları büyüterek üretim yapacaklarını söyledi.

Kaz yetiştirmek için çiftlik kuran Ahmet Saraç ise eğitim alarak üretime başlamak istediğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Küçük Yıldızlar Ligi kuruluyor Küçük Yıldızlar Ligi kuruluyor Kılıç, ESOB Başkan adayı olduğunu açıkladı Kılıç, ESOB Başkan adayı olduğunu açıkladı

Batı Karadeniz, Damızlık, Karabük, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Eflani'de kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için çiftçilere ücretsiz kurs veriliyor - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Pegasus çalışanları içki masasında Kadir Gece'ne laf etti, tepkiler çığ gibi büyüdü
11:47 Yok artık dedirten paylaşım! Şehir meydanında Fenerbahçe mezarı
11:40 Almanya'da 8.2 milyon euro çalan Türk kızı soluğu Türkiye'de aldı
11:40 Elon Musk'ın Twitter'dan sonraki hedefi Coca Cola oldu: Satın alıp içine tekrar kokain koyacağım
11:36 6'lı masada ilk kez Kılıçdaroğlu ismi gündeme geldi! CHP liderinin adaylığına sıcak bakılıyor
11:32 Zelenski, Ukrayna'nın savaş nedeniyle şu ana kadar ulaştığı maddi kaybı açıkladı: 600 milyar dolar
11:30 Kılıçdaroğlu faturasını ödedi, evinin elektriği açıldı
11:27 Dr. İbrahim Uslu açıkladı: Babacan'ın kararı 'altılı masa'yı rahatlatacak
11:22 Büyük değişim! Aslı Samet 100 kilo vererek bambaşka biri oldu
11:11 TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu duyurdu: Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 42,8'e çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 12:00:30. #1.11#
SON DAKİKA: Eflani'de kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için çiftçilere ücretsiz kurs veriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement