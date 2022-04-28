Eflani'de kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için çiftçilere ücretsiz kurs veriliyor - Son Dakika

Karabük'ün Eflani ilçesinde kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında kurulan çiftlikte üretilecek kaz yavruları, eğitimden geçirilen 60 çiftçiye ücretsiz verilecek.

Eflani Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında ilçede kaz yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, özellikle kadın ve genç çiftçilere iş imkanı sağlamak amacıyla Aralık 2020'de "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesini hayata geçirdi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen proje kapsamında ilçede 600 damızlık hayvanın bulunduğu kaz üretim çiftliği kuruldu.

Bu kazlardan elde edilecek yavrular, beslenip büyütüldükten sonra eğitimden geçirilen 60 çiftçiye 100'er tane hibe olarak dağıtılacak.

11 Mayıs'ta tamamlanması hedeflenen proje kapsamında kooperatif çatısı altında bir araya gelecek çiftçiler, kaz yetiştirerek gelir sahibi olacak.

"Kazları pazarlama konusunda çiftçilerimize yardımcı olacağız"

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, 60 genç ve kadın kursiyerlerin kurslarını başarıyla tamamladığını belirterek, "Mayısta projeyi tamamlayıp eğitim alan kursiyerlerimize 100'er adet yavru dağıtmayı planlıyoruz." dedi.

Kaz eğitim ve üretim çiftliğini çiftçilerin ihtiyaç duyacağı yumurta ve yavru temininde kullanmayı amaçladıklarını belirten Ertuğrul, "Üretim yapan çiftçilerimizin kazlarını pazarlaması konusunda kendilerine yardımcı olacağız." ifadesini kullandı.

Eflani Belediyesi Veteriner Hekimi Zerrin Yılmaz da projeyi kırsalda yaşayan vatandaşların kalkınması ve gelir sahibi olmalarını desteklemek için başlattıklarını dile getirdi.

Kursiyerlerin çiftlikte uygulamalı eğitim aldığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Teorik ve uygulamalı kursu başarıyla tamamlayanlara sürümüzden elde ettiğimiz kaz palazlarını dağıtarak üretim sermayesi yapmalarını sağlayacağız. Sonraki aşamada da kendilerinin bu yetiştiriciliği devam ettirmeleri için onlara destek olacağız."

"Kursta önemli bilgiler edindim"

Kursiyerlerden Yadigar Aydemir ise 5 yıldır kaz yetiştiriciliği yaptığını, bu işe meraklı olduğunu anlattı. Küçük çiftlik kurduğunu aktaran Aydemir, "Çiftlikte kaz da yetiştirmek istiyorum. 10 tane kazım var. Hibe alacağım kazları da onlarla birlikte büyüteceğim." dedi.

Emekli olduktan sonra köye yerleşen Aydın Mızrak da kaz yetiştiriciliği konusunda kursta önemli bilgiler edindiğini belirterek, hibe alacağı yavru kazları büyüterek üretim yapacaklarını söyledi.

Kaz yetiştirmek için çiftlik kuran Ahmet Saraç ise eğitim alarak üretime başlamak istediğini kaydetti.