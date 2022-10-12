Ege Bölgesi Sanayi Odası üyeleri sandık başına gitti - Son Dakika
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Ege Bölgesi Sanayi Odası üyeleri sandık başına gitti

12.10.2022 11:18

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) üyeleri, 2022-2026 döneminde görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçim için oy kullanmaya başladı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) üyeleri, 2022-2026 döneminde görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçim için oy kullanmaya başladı.

Fuar İzmir'de düzenlenen seçim sonucunda yaklaşık 5 bin 800 üyesi bulunan odada 53 meslek komitesinde görev yapacak 271 üye ile 109 meclis üyesi belirlenecek.

Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Komite ve meclis üyeleri seçiminin ardından 19 Ekim'de yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu, meclis başkanlık divanı, TOBB delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri belirlenecek.

Adayların açıklamaları

Yönetim kurulu başkanlığı için yeniden aday olan Ender Yorgancılar, gazetecilere seçimin bir şölen halinde geçtiğini söyledi.

Seçimde 3 bine yakın oy kullanılacağını tahmin ettiğini aktaran Yorgancılar, "Gayet seviyeli, EBSO'nun geçmişinde yaptığı başarılı seçimlere benzeyen bir seçim oluyor. İnşallah kim hak ettiyse o kazanacak." dedi.

Yorgancılar yönetim kurulu başkanlığı için iki adayın yarışacağına değinerek, şunları kaydetti:

"Seçimde rakip olur. Olmasında da fayda var. Ben karşı adaya da zaten başarılar diledim. Allah şansını açık etsin. EBSO büyük bir camia. Herkes hizmet etmek istiyor. Benim yaptıklarım yapacaklarımın teminatı."

Diğer aday Mustafa Karabağlı da bir demokrasi şenliği yaşandığını belirterek, "Son derece güzel bir ortam var. Katılım oranının yüksek olacağını düşünüyorum. Amacımız sanayiciyi bir araya getirmek, kapsayıcı olmaktı. Bizim sloganlarımızdan bir tanesi buydu. Bunu da bugün sadece aday olarak bile kısmen yerine getirdiğimizi görüyorum." diye konuştu.

Seçimler öncesi meclis başkanlığı için İbrahim Gökçüoğlu, Eyüp Sevimli ve Hakkı Attaroğlu adaylığını açıklamıştı.

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İzmir haberleri: Tunç Soyer: İzmir'in Gıda ve Tarım Politikası Avrupa'nın Gündemine Giriyor İzmir haberleri: Tunç Soyer: İzmir'in Gıda ve Tarım Politikası Avrupa'nın Gündemine Giriyor Ege'nin iki yakası, seferlerle bereketlenecek Ege'nin iki yakası, seferlerle bereketlenecek
Kaynak: AA

İzmir, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ege Bölgesi Sanayi Odası üyeleri sandık başına gitti - Son Dakika

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