Ege\'de 9 Günlük Bayram Tatili Rezervasyonları Arttırdı

07.05.2026 11:28
Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkması Ege'deki turizm tesislerinde rezervasyonları artırdı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, Ege Bölgesi'ndeki tesislerde rezervasyonları hareketlendirdi.

Deniz turizminin yanı sıra kültür, tarih, sağlık ve doğa turizmi seçenekleriyle öne çıkan Ege, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, sektör temsilcilerinde haziran ayında başlayacak yaz tatili sezonu hareketliliğinin erken başlaması beklentisini oluşturdu.

Tatilin uzama kararının ardından konaklama tesislerindeki rezervasyonların arttığı ifade edildi.

"Oteller hazır"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki otellerin sezona hazır olduğunu söyledi.

Tatilin uzatılma kararının erken açıklanmasının sektör temsilcilerini sevindirdiğini kaydeden Belge, şöyle konuştu:

"Şu anda tatile 20 gün var. İnsanlar şimdiden rezervasyon yapmaya başladı. Bu da bizi hareketlendirecek. Bölgemizde doluluk 9 günlük ortalamada şu anda yüzde 35'lerde. Bu da iyi bir rakam. Tatil açıklandığından beri rezervasyonlar artmaya başladı ve son günlerde bu daha da iyi orana gidecek. 9 günlük tatil son dakika değil, şimdi açıklandı ve bu bizim çok işimize geldi. Bayramla beraber artık sezon başlar."

Belge, tatil döneminde Ege'de meteorolojik açıdan güzel bir havanın beklendiğini belirterek, "Bayram tatili öncesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da var. O gün de bir hareketlilik bekliyoruz. Hafta sonları bizim normal klasik doluluklarımız var. Mayıs ayı biz turizmcilere gayet iyi geldi." dedi.

"Otellere fayda sağlayacaktır"

Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden de yeni sezon hazırlıklarını tamamladıklarını kaydetti.

Bayram tatilinin uzamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özden, "9 günlük bayram tatili sezon başında bize destek oldu. Konaklama süresinin uzaması otellere fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar ise kararın işletmeleri geç açmayı düşünen turizmcileri otellerini erken açmaya yönlendirdiğini söyleyerek, "Bayram tatilinin 9 gün olması, yerli turistin otelleri dolduracak olması bizi sevindiriyor." dedi.

Didim Turizm Derneği Başkanı Melih Koyuncu da Didim'de bayram döneminde canlı bir atmosfer oluşacağını düşündüğünü söyledi.

Kaynak: AA

