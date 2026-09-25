Ege'de av bereketi İzmir tezgahlarına yansıdı, palamut tanesi 100 liradan satılıyor - Son Dakika
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Ege'de av bereketi İzmir tezgahlarına yansıdı, palamut tanesi 100 liradan satılıyor

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Ege\'de av bereketi İzmir tezgahlarına yansıdı, palamut tanesi 100 liradan satılıyor
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Av sezonunun açılmasıyla Ege'deki bereket İzmir tezgahlarına yansıdı; tanesi 100 liradan satılan palamut balıkçı ve vatandaşın yüzünü güldürdü. Kırmızı et 600-700 lirayken İzmirliler ucuz balığa yöneldi, hamsi ve sardalya 150-250 liradan alıcı buluyor.

Av sezonunun açılmasıyla birlikte Ege Denizi'nde yaşanan bereket İzmir tezgahlarına yansırken, tanesi 100 liradan satılan palamut hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Kırmızı et fiyatlarının 600-700 lira bandında seyrettiği bu dönemde bütçe dostu ve sağlıklı bir alternatif arayan İzmirliler, balık pazarlarına akın ederek ucuz palamut tüketmenin keyfini çıkarıyor.

Denizlerde av sezonunun açılmasıyla birlikte balıkçı ağları bereketle doldu. İzmir'deki balık tezgahlarında yaşanan palamut bolluğu, hem esnafın hem de dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürüyor. Tanesi 100 liradan alıcı bulan palamut, tezgahların en çok tercih edilen şampiyonu haline geldi.

Kırmızı etin yarı fiyatından bile ucuz

Kırmızı et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle alternatif arayışına giren vatandaşlar, çareyi balık tezgahlarında buldu. Palamutun yanı sıra kilosu 150 ile 250 lira arasında alıcı bulan hamsi ve sardalya da tezgahlardaki hareketliliği artırdı. Vatandaşlar, yarı fiyatından bile daha ucuza gelen balık tüketiminin hem bütçelerini rahatlattığını hem de sağlık açısından büyük fayda sağladığını vurguluyor.

Balıkçılar memnun

Sezonun son derece verimli başladığını belirten İzmirli balıkçılar, mevcut bolluktan oldukça memnun. Palamutun tam zamanı olduğunu belirten balık esnafı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sezon çok güzel başladı. Şu an tezgahlarda ciddi bir palamut yoğunluğu var. Palamut zaten dünyanın her yerinde tane ile satılır, bu sene maşallah çok bol. Fiyatlar gayet ucuz, tanesi 100 liraya tekabül ediyor. Palamut dönemi bittiğinde arkasından çinekop ve lüfer gelecek. Küçük balık da büyük balık da bu sene bol miktarda var. Biz evimizde haftada 2-3 gün balık yiyoruz; tüm vatandaşlarımıza da haftada en az iki gün balık tüketmelerini tavsiye ediyoruz."

Vatandaşın tercihi hem sağlık hem ekonomi

Fiyatların makul seviyede olduğunu belirten vatandaşlar, balığın çok besleyici ve ekonomik olduğunu dile getirdi. Balık pazarlarından düzenli alışveriş yaptığını söyleyen bir vatandaş, "Fiyatlar şu an gayet uygun, ilerleyen günlerde daha da düşmesini bekliyoruz. Kırmızı etin kilosu 600-700 lirayı bulmuşken tanesi 100 liraya palamut almak harika bir fırsat. Hem bütçemizi yormuyor hem de ailece sağlıklı besleniyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
EkonomiİzmirYaşamEgeSon Dakika

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