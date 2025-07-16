Ege'de Meyve Kıtlığı Üreticiyi Zorluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ege'de Meyve Kıtlığı Üreticiyi Zorluyor

Ege\'de Meyve Kıtlığı Üreticiyi Zorluyor
16.07.2025 09:03
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Ege Bölgesi'nde meyve verimi düşerken, üreticiler erik ve kirazları korumak için önlemler aldı.

Ege Bölgesi'nde meyve verimi bakımından son yarım asrın en kıt sezonu yaşanırken, Aydın yaylalarında pek çok üretici meyvesi olan ağaçları koruma altına aldı. Geçen yıllarda maliyeti karşılamadığı için toplanmayan yayla erikleri bu yıl kıymete bindi.

Ege Bölgesinde bu yıl Mart ayı oldukça sıcak geçince özellikle Aydın ve İzmir yaylarında bulunan kiraz ve erik ağaçları çiçek açtı. Yalancı bahara aldanıp çiçek açan ağaçlar Nisan ayında adeta karakış yaşanınca çiçeklerini döktü, pek çok meyve ağacını da soğuk vurdu.

Bu yıl mevsimlerde yaşanan dengesizlik nedeniyle Ege'de erik ve kiraz verimi bakımından son yarım asrın en kıt yılı yaşandı. Kıtlık nedeniyle erik ve kirazın kilogram fiyatı geçen yıla göre neredeyse 20 kat artınca meyveler kıymete bindi.

Aydın ve İzmir dağlarındaki yaylalarda az miktardaki erik meyvesini koruyabilmek için çiftçiler ağaçların üzerine yeşil file gererek ürünleri doğal haliyle saklamaya çalışıyor.

Bu sene erik ve kirazın yok denecek kadar az olduğunu belirten üreticiler, "Eskiden ton ile satardık. Bu yıl kiloyla satıyoruz. Geçen yıllarda ürünün satışından elde edilen tüm gelir toplama maliyetini karşılamadığı için pek çok kişi mahsulü ağacında bıraktı. Bu yıl mahsul olmayınca tek tek toplayıp gram gram satıyoruz. Bu nedenle az miktardaki ürünü korumak için bahçelerdeki ağaçların üzerine filelerle kapattık" diye konuştular. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ege'de Meyve Kıtlığı Üreticiyi Zorluyor - Son Dakika

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