Ege'de Pamuk Rekoltesi 484 Bin Ton Bekleniyor

Ekonomi

Ege Bölgesi'nde yeni üretim sezonunda kütlü (çekirdekli) pamuk üretiminin 484 bin ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

İzmir Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Söke Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Borsası, Tariş Pamuk Birliği ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünden temsilcilerin bulunduğu rekolte tahmin heyeti, 2024-2025 pamuk sezonuna ilişkin çalışmayı tamamladı.

İzQ Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bülent Uçak, uzun yıllardır yapılmakta olan tahminlerin başarılı sonuçlar vermeye devam ettiğini söyledi.

Yeni sezon tahminlerine değinen Uçak, şu bilgileri verdi:

"Rekolte tahmin heyeti çalışma sonuçlarına göre bir önceki sezona göre bölgemizde pamuk ekim alanlarının yüzde 10,3 artarak 115 bin hektara yükseldiği tahmin edilmiştir. Ortalama kütlü (çekirdekli) veriminin geçen yıla göre yüzde 4,6 azalarak dekarda 420 kilogram olması beklenmektedir. Buna göre kütlü üretiminin 484 bin ton olacağını öngörüyoruz. Yeni sezonda çırçır randıman oranının yüzde 39 olacağı ve bu randıman oranı ile mahlıç (lif) pamuk üretiminin 189 bin ton olacağı tahmin edilmektedir."

"Ucuz satıyor, pahalıya alıyoruz"

Pamuk fiyatlarının dünya genelinde artmamasına rağmen üretim maliyetlerinin yükselmeye devam ettiğini aktaran Uçak, 2023 yılında pamuk üretim maliyeti ortalama 25 lira seviyelerindeyken bu yıl maliyetlerin verime göre değişmekle birlikte 28-32 lira bandında seyrettiğini dile getirdi.

Uçak, "Geçtiğimiz sezon ortalama 2,3 dolardan pamuk ithal ederken ortalama ihraç fiyatımız 1,91 dolar oldu. 1,5 milyon tonun üstünde tüketimimiz olan bir piyasada yurt dışına ucuza pamuk satıyor karşılığında yurtdışından daha pahalıya pamuk alıyoruz." dedi.

Pamuğun, ekonomik katkıları, istihdam potansiyeli, sanayiye desteği ve stratejik önemi nedeniyle sürdürülebilir şekilde desteklenmesi gereken bir ürün olduğunu vurgulayan Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyden önce kütlü pamuk prim desteğinin son 3 yıldır 1 lira 60 kuruş sevisinde kalması ve hiç artmaması hayal kırıklığı yarattı. Üretim maliyeti kilo başına ortalama 30 lira olan kütlü pamuk, güncel piyasada ortalama 23 liradan alıcı buluyor. Üretici ise haklı olarak malını maliyetin altında satmak istemiyor. Piyasanın düzelmesi ve üreticinin zarar etmemesi için geçtiğimiz yıl talep ettiğimiz kilogram başına 5 liralık prim desteğini, yeterli olmamasına rağmen arttırmadan bu sene de talep ediyoruz." dedi.

Uçak, yeni sezonun sektörün tüm kesimlerine hayırlı olmasını dileyerek, çalışmaya katkılarını esirgemeyen kurumlara teşekkür etti.

Toplantıda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bolca, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Uskuç ve Tariş Pamuk Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Şimşek de tahmin çalışması ve sezonla ilgili görüşlerini paylaştı.