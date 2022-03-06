Ege İhracatçı Birliklerinde "lojistik sorunlar" değerlendirildi - Son Dakika

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve Meclis Başkanı Kenan Yalavaç, lojistik sektöründe yaşanan sorunları masaya yatırdı.

EİB'den yapılan açıklamada, salgın sonrasında küresel ticarette yaşanan hızlı artışın, konteyner noksanlığına, gemi ve ekipman yetersizliğine, limanlarda sıkışmalara yol açtığı, navlunların ise tarihi zirveleri gördüğü kaydedildi.

Salgın öncesi 2 bin dolar seviyesinde olan Uzak Doğu-Avrupa arasındaki bir konteyner navlununun, 10 bin doların üzerine çıktığı ifade edilen açıklamada, bu süreçte armatörlerin ihracatçılara çeşitli gerekçelerle yansıttıkları cezaların, ihracatçıları ortak hareket etme noktasına getirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Ege İhracatçı Birliklerinde düzenlenen ve Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve Meclis Başkanı Kenan Yalavaç'ın da katıldığı toplantıda lojistik sektöründe yaşanan sorunlar ele alındı.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, toplantıda, ABD ve Kanada'ya yapılacak gıda ve mermer ihracatlarında konteyner bulmakta sıkıntılar yaşadıklarını, Çin ve Hindistan'a blok mermer ihracatında da eski konteynerlere yüklemeler yapılması sonrasında çıkan sorunlar nedeniyle büyük cezalarla karşı karşıya kalındığını dile getirdi.

Sorunların çözümü için ihracatçıların, ürünlerin nakliyesi için ortak hareket edecekleri bir model üzerinde çalıştıklarını aktaran Eskinazi, model kapsamında şirket kurulması dahil farklı seçeneklerin düşünüldüğünü bildirdi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, gemi nakliye firmalarının, 2021 yılının ikinci yarısından bu yana Çin'e yapılan blok mermer ihracatında metal yorgunluğu olan konteynerlerde yaşanan sorunlar nedeniyle doğal taş ihracatçı firmalarına yüklü faturalar çıkardığını belirterek, bir şirket kurarak Türkiye'nin doğal taş ihracatının bu şirket aracılığıyla yürütülmesi seçeneğini gündemlerine aldıklarını, burada sağlanacak başarının diğer ihracatçı sektörlere de model olacağını aktardı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk ise ülke ekonomisinin lokomotif gücü ihracatın desteklenmesi için kısa vadede lojistik performansı artıracak adımlar atılması gerektiğini vurguladı.