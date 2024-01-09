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Ege Serbest Bölgesi'nde Firma Başına İhracat Rekoru - Son Dakika
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Ege Serbest Bölgesi'nde Firma Başına İhracat Rekoru

Geçen yıl 2,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirilen Ege Serbest Bölgesinde dış satımın ortalama kilogram değeri 9 dolar oldu. Ege Serbest Bölgesi'nde firma başına düşen ihracat geliri Türkiye ortalamasının 7 katına çıkarak 14,6 milyon dolar olarak kaydedildi. Bölgedeki firmaların gerçekleştirdiği ihracat, ithalatı karşılama oranının yüzde 180 olduğu belirtildi.

Ege Serbest Bölgesi\'nde Firma Başına İhracat Rekoru
09.01.2024 - 13:35,  Güncelleme: 13:36
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Geçen yıl 2,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirilen Ege Serbest Bölgesinde dış satımın ortalama kilogram değeri 9 dolar oldu.

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ'den (ESBAŞ) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde ihracatçı firma başına düşen 2,1 milyon dolarlık ihracat gelirine karşılık, Ege Serbest Bölgesinde firma başına 14,6 milyon dolarlık ihracat düştü.

Ege Serbest Bölgesinden yurt dışına yapılan satışlar 2023'te yüzde 13,48 artışla 2,8 milyar doların üzerine çıktı. Yurt dışından bölgeye yapılan satışlar ise yüzde 1,78 artışla 1,5 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Yine aynı dönemde ihracatın ortalama kilogram değeri de 9 dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, firmaların Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, "2023 yılında Türkiye genelinde toplam 120 bin ihracatçı firma 254 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu da ihracatçı firma başına 2,1 milyon dolarlık bir ortalamayı ifade ediyor. Ege Serbest Bölgesinde ise 194 firma var ve bölgeden 2,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. Ortalaması alındığında firma başına 14,6 milyon dolarlık ihracat düşüyor. Bu da Türkiye ortalamasının 7 katına tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki firmaların gerçekleştirdiği ihracatın, ithalatı karşılama oranının yüzde 180 olarak gerçekleştiğini kaydeden Güler, bölgenin son 3 yıldır küresel ekonomideki kötü gidişattan pozitif ayrışmayı başardığını, bu gelişmelerin buradaki firmaların istihdamını da arttırdığını vurguladı.

Kaynak: AA
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