Ege Yapı, White Bridge Global ile İşbirliği Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Ege Yapı, White Bridge Global ile İşbirliği Yaptı

Ege Yapı, White Bridge Global ile Pakistan'da gayrimenkul projeleri için stratejik işbirliğine gitti.

06.02.2025 13:17
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Ege Yapı, ABD merkezli yatırım kuruluşu White Bridge Global tarafından Asya ve Afrika'daki gayrimenkul yatırımları kapsamında stratejik işbirliği için seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği çerçevesinde, White Bridge Global Yönetim Kurulu Başkanı Gentry Beach ve Başkan Yardımcısı Ali Demirhan liderliğindeki heyet, yatırım planlarının ilk durağı olarak Pakistan'a ziyaret düzenledi.

Heyet, Pakistan Başbakanı Shahbaz Sharif, ilgili bakanlar ve iş insanlarıyla bir araya gelerek gayrimenkul sektöründe yeni projeler geliştirilmesine yönelik görüşmeler yaptı. White Bridge Global, madencilik, enerji ve serbest bölge yatırımları gibi farklı alanlardaki faaliyetlerine ek olarak, gayrimenkul sektöründeki projelerini Ege Yapı ile hayata geçirecek.

White Bridge Global'in Pakistan'daki girişimleri, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir projeler geliştirmeyi hedefliyor. Pakistan'da kentsel dönüşüm ve altyapı projelerinin hız kazanmasıyla birlikte, şirketin bu alandaki yatırımlarını genişletmesi öngörülüyor.

Heyetin Pakistan ziyareti kapsamında bölgedeki şirketlerle stratejik işbirliği anlaşmaları imzalanırken, konut ve karma kullanımlı projelerin hayata geçirilmesi, yeşil binalar ve enerji verimliliği odaklı çözümler üretilmesi gibi konular gündeme geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen White Bridge Global Yönetim Kurulu Başkanı Gentry Beach, Pakistan gayrimenkul pazarının güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, White Bridge Global aracılığıyla, Pakistan'da küresel standartlarda projeler geliştirmeye ve bu projelere yatırım yapmaya hazır olduklarını aktardı.

Beach ayrıca, İslamabad ve Karaçi'deki yatırımların milyarlarca dolara ulaşabileceğini kaydetti.

White Bridge Global Başkan Yardımcısı Ali Demirhan ise şirketin Asya ve Afrika'daki yatırımlarında önemli bir rol oynadığını belirterek, özellikle Körfez ülkelerinden yabancı sermaye çekilmesi konusunda çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Pakistan, Ekonomi, Afrika, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ege Yapı, White Bridge Global ile İşbirliği Yaptı - Son Dakika

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