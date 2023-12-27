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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, gençleri tarım sektörüne kazandırmak için yeni projeler hayata geçirecek - Son Dakika
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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, gençleri tarım sektörüne kazandırmak için yeni projeler hayata geçirecek

Ege Bölgesinde bitkisel ürün ihracatının lideri olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, tarım sektöründe gençlerin varlığını artırmak için yeni projeler hayata geçirmeyi hedefliyor. 2022 yılında başlattıkları 'Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği' projesinin ardından 2024 yılında gençleri hedefleyen yeni bir projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını belirten birlik başkanı Hayrettin Uçak, gençlerin tarım sektöründe aktif rol almasının sürdürülebilir bir üretim için önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, tarım sektörünün iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve sıfır karbon hedefine uyumlu üretim yapmak için donanımlı gençlere ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, gençleri tarım sektörüne kazandırmak için yeni projeler hayata geçirecek
27.12.2023 - 10:45,
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Ege Bölgesinde bitkisel ürün ihracatının lideri olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, tarım sektöründe yaş ortalamasının sürekli artması nedeniyle gençleri tarım sektörüne kazandırmak için çabalarına yeni bir halka eklemeye hazırlanıyor.

Tarım sektörüne gençleri kazandırmak için "Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği" isimli projeyi 2022 yılında hayata geçirdiklerini kaydeden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2024 yılında odağına gençleri alan yeni bir projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Şen ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerini Seferihisar'da ağırlayan Başkan Hayrettin Uçak, tarım sektöründe sürdürülebilirlik için gençlerin tarım sektöründe varlığının artması gerektiğinin altını çizdi.

Türk tarımının gençlerin omuzlarında yükseleceğinin altını çizen Uçak, "Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak; üretimden ihracata, depolamadan taşımaya, tüketimden meyve sebze mamulleri üretimine tüm aşamalarda gençlerin süreçlere dahil olması gerektiğine inanıyoruz. Sürdürülebilir bir üretim için öncelikli başlıklarımız olan; pestisitle mücadele, gıda atıklarını azaltma, kontrollü tarımda gençlerimiz sayesinde başarıya ulaşacağız. Tarım sektöründe; Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversiteler, araştırma enstitüleri, üreticiler ve ihracatçılar gençleri kucaklayan projeleri hayata geçirmeliyiz. 2024 yılında öncelikli gündemlerimizden biri gençleri tarım sektörüne kazandıracak projeler olacak" şeklinde konuştu.

Tarım sektörünün bir yandan iklim değişikliğiyle mücadele ederken, bir yandan da sıfır karbon hedefiyle uyumlu üretim yapması gerektiğine dikkati çeken Uçak, sıfır karbon hedefine donanımlı gençlerin sektörde inisiyatifi ele almasıyla mümkün olacağını sözlerine ekledi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, gençleri tarım sektörüne kazandırmak için yeni projeler hayata geçirecek - Son Dakika


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