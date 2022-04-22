Egeli maden ihracatçılarında İbrahim Alimoğlu dönemi - Son Dakika

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen Ege Maden İhracatçıları Birliği Genel Kurulu'nda iki liste yarışırken, 375 oyla seçimin kazananı İbrahim Alimoğlu oldu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına İbrahim Alimoğlu 375 oyla seçildi. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen Ege Maden İhracatçıları Birliği Genel Kurulu'nda iki liste yarıştı. İbrahim Alimoğlu'nun başkan adayı olduğu mor liste 375 oyla seçimi kazanırken, Serkan Sarıçiçek'in başkan adayı olduğu sarı liste 292 oy aldı. Divan Başkanı, Jak Eskinazi olurken, Divan Katipliğini ise Ertan Öncü ve Mustafa Özer üstlendi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği'nde 2014-22 döneminde Yönetim Kurulu Başkanı olan Mevlüt Kaya, "8 yıl boyuncu 'Hayatımız Maden' dedik, 'İnadına üretim, inadına ihracat' mottosuyla hareket ettik. İhracatımızı artırmak ve sektörümüzün sürdürülebilir, çevreye duyarlı madencilik yaptığını kamuoyuna göstermek için sektörün tüm bileşenlerinin bir araya geldiği Hayatımız Maden Çalıştaylarını, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'yle dönüşümlü 4 kez başarılı bir şekilde gerçekleştirdik." dedi. 3 farklı URGE Projesi yürüttüklerini, dünyanın en büyük fuarları Xiamen ve Marble Fuarlarına yoğun katılım gösterdiklerini anlatan Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: " Avustralya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Umman, Hindistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Vietnam'a fiziki ve sanal sektörel ticaret heyetleri düzenledik. Kültürpark'a sığmayan Marble Fuarı için İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Fuarİzmir'i sektörümüze ve İzmir'e kazandırdık. Doğal taş sektöründe tasarımcılar ve mimarlarla sektörümüzü entegre etmek için AMORF Doğal Taş Tasarım Yarışması'nı 2 yıl başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. 'Önce İnsan' sloganıyla hareket ettik. Doğal taş sektöründe iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini en üst seviyeye çıkarmak, doğal taş madenciliği sektöründe iş kazalarını önlemek için 'İş Sağlığı ve Güvenliği Odaklı Faaliyetlerin Geliştirilmesi' isimli Avrupa Birliği projesini sektöre kazandırdık." diye konuştu. Mevlüt Kaya, "Yetenekli gençlerin maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliğini tercih etmeleri için asgari ücret oranında burs projesini İstanbul Maden İhracatçıları Birliğimiz ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğimizle birlikte hayata geçirdik. 3 mühendislik branşında 137 başarılı gence 1 milyon 407 bin TL'lik burs sağladık. 8 yıl önce yola çıktığımızda Birliğimizin doğal taş ihracatında işlenmiş ürünlerin payı yüzde 50'nin altındaydı. Bugün yüzde 76'ya çıkardık. Bu oran Türkiye genelinde yüzde 60 seviyelerinde. Görev sürem boyunca madencilik sektöründe birlikteliğin sağlanması için çaba gösterdik" dedi.

Kaya: "İhracatımızı görev süremizde yüzde 30'luk artışla 1 milyar 123 milyon dolara taşıdık"

Sektörün tüm bileşenlerinin de büyük katkısıyla 16 sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek Madencilik Platformu'nu oluşturduklarını vurgulayan Kaya, " Ankara'da sektörün sorunlarının çözümü için hep birlikte başarılı çalışmalar yürüttük. Önümüzdeki süreçte bu birlikteliğin korunması sektörümüz için çok önemli. Pandemiye, ekonomik krize, savaşa rağmen 'İnadına üretim, inadına ihracat' mottosuyla Ege Maden İhracatçıları Birliğimizin ihracatını görev süremizde yüzde 30'luk artışla 1 milyar 123 milyon dolara taşıdık" diye konuştu.

"İhracatımızı 2025 yılı sonunda 12 milyar dolara çıkaracağız"

Seçimin kazananı İbrahim Alimoğlu ise yaptığı konuşmada, "Birliğimiz, sizlerin sayesinde 2021 yılında 1 milyar 123 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. İhracatımızı yüzde 30 oranında artırdık. Bu başarınız için sizlere gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemiz büyüme modelini üretim ve ihracat üzerine kurmakta. Bu nedenle dünya pazarlarında, daha güçlü yer almamız gerekiyor. Biz, bunun için adayız. Tabiri caizse taş gibi bir yönetimle karşınızdayız. Masaya elini vurduğunda ses çıkaracak bir ekiple karşınızdayız. Sorunlara karşı kapısını çaldığı kapıdan, çözümle çıkacak bir ekiple karşınızdayız" dedi. Alimoğlu, "Birimizin yaşadığı sorun hepimizi ilgilendirir. Sizi, yaşadığınız sorunla baş başa bırakmayacak bir ekiple karşınızdayız. Dört kuşak madenci olan bir aileden geliyorum. Sektörün içinde doğdum, sektörde büyüdüm. Derdi de, dermanı da biliyoruz. Maden kanunu, 25 kez değişikliğe uğradı. Zaman içinde kafa karışıklığına neden oldu. Bizim, sınırları belirli, yönetmeliğin tüm maddeleriyle açık olduğu bir maden kanununa ihtiyacımız var. Bu kanunun çıkması için çalışacağız. Bir değer derdimiz Bürokrasi.. Madencilik için 8 ayrı bakanlığın kapısını çalıyor, 21 kurumdan izin alıyoruz. Bu bürokrasi, herkesi yoruyor. Bu yüzden Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurulmasını talep edeceğiz." dedi.

5. Maden Çalıştayı Afyonkarahisar'da

Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, "5. Maden çalıştayını, madenciliğin kalbi Afyonkarahisar'da yapacağız. Doğal taş ihracatında işlenmiş ürün ihracatının payını Türkiye'de yüzde 75'e, Ege'de yüzde 90'a çıkaracağız. 6 milyar dolar olan ihracat gelirini, 2025 yılı sonunda 12 milyar dolara çıkaracağız. Türk madenlerinin dünyaya tanıtılması ve pazarlanması için metaverse projeler hayata geçireceğiz. Bizim için önce insan, sonra çevre, daha sonra maden gelir. Yeşil madencilik anlayışını gençlerimizin desteğiyle sektöre yerleştireceğiz. Amorf tasarım yarışmasını uluslararası boyuta taşıyacağız" açıklamasında bulundu. - İZMİR