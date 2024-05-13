EGİAD Başkanı: Kamuda tasarruf tedbirleri zorunlu hale geldi - Son Dakika
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Ekonomi

EGİAD Başkanı: Kamuda tasarruf tedbirleri zorunlu hale geldi

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, kamuda tasarruf tedbirlerinin zorunlu hale geldiğini belirterek, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin açıklanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Yelkenbiçer, tasarruf programı ile kamuda zorunlu olmayan harcamaların azaltılması ve kamu tüketiminde verimliliğin esas alınmasının önemli olduğunu vurguladı.

13.05.2024 17:09
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Kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanmasının zorunluluk haline geldiğini belirten Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "Bu çerçevede Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin açıklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tasarruf programı ile kamuda zorunlu olmayan harcamaların azaltılması, kamu tüketim ve harcamalarında verimliliğin esas alınması oldukça önemli" dedi.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında, kamu kurumlarında tasarruf dönemine girildi. Alınan kararın ardından EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, kamuda tasarrufun zorunlu hale geldiğini ve bu kararı desteklediklerini aktardı. Yüksek enflasyonun uzun süredir Türkiye'nin ana gündemlerden birisini oluşturduğuna değinen Yelkenbiçer, "İş dünyası olarak bizler maliyetlerdeki yüksek artış sebebiyle, çalışan kesim ise hayat pahalılığı karşısında gelirlerindeki hızlı erime sebebiyle, zaten bir tasarruf dönemine girmişti. Enflasyonla mücadele kapsamında, kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanması da bir zorunluluk haline geldi. Bu çerçevede Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin açıklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tasarruf programı ile kamuda zorunlu olmayan harcamaların azaltılması, kamu tüketim ve harcamalarında verimliliğin esas alınması oldukça önemli. Pakette yer alan tedbirlerin enflasyonla mücadelede büyük fayda sağlayacağını değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ege, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EGİAD Başkanı: Kamuda tasarruf tedbirleri zorunlu hale geldi - Son Dakika

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