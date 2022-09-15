Vialand AVM'de okula dönüş hareketliliği - Son Dakika
Üye Girişi

Vialand AVM'de okula dönüş hareketliliği

15.09.2022 13:42
Vialand AVM'de okula dönüş hareketliliği

Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Vialand AVM'de hareketlilik arttı.

Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Vialand AVM'de hareketlilik arttı.

Alışveriş merkezinden yapılan açıklamaya göre, toplamda 600 bin metrekarelik alana sahip konumuyla Türkiye'nin en büyük açık hava konseptli alışveriş merkezlerinden Vialand, ziyaretçilerinin tüm alışveriş ihtiyaçlarını kolayca karşılayabileceği, eğlenebileceği ve sosyalleşebileceği çok yönlü bir merkez olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vialand ve Venezia Alışveriş Merkezleri Direktörü Oğuz Isıgöllü, "10-11 Eylül'de rekor sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. Yoğunluğun önümüzdeki dönemlerde de devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Isıgöllü, okul alışverişlerinde de açık hava konseptinin ve büyük metrekareli mağazaların kendilerine önemli bir avantaj sunduğunu belirtti.

Okula dönüş heyecanının başladığı bugünlerde misafir sayılarında dikkat çekici bir artış gözlemlediklerini aktaran Isıgöllü, şunları kaydetti:

"Aileler, çocuklarıyla birlikte hem okul ve kırtasiye ihtiyaçlarını AVM'mizde gideriyor hem de dünya standartlarında restoranların yer aldığı yeme-içme alanımızda eğlencenin, sosyalleşmenin tadını çıkarıyor. Okula dönüş alışverişlerinde özellikle hazır giyim, kırtasiye, ev ve çocuk giyim kategorilerinde artış öne çıkıyor. Eğitim-öğretim yılının yeniden başlamasıyla birlikte rekor sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. Geçtiğimiz yıla kıyasla cirolarda ve sepet ortalamalarında büyük artışlar gözlemliyoruz. Kırtasiye ve okul alışverişinde yoğunluğun bu hafta da devam etmesini bekliyoruz."

Vialand'ın entegre perakendecilik vizyonuyla farklılaşan ilk alışveriş merkezi olduğunu belirten Isıgöllü, "Ziyaretçilerimiz, özellikle de çocuklar ve gençler farklı ve daha fazla eğlence vadeden tesislere ilgi gösteriyor. Bu anlamda Vialand AVM, eğlence ve perakendeyi bir araya getirdiği fonksiyonlarıyla alışverişin ve sosyalleşmenin adresi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası Tuzla'da devam edecek MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası Tuzla'da devam edecek NATO tatbikatı Dynamic Mariner/Mavi Balina-2022 sürüyor NATO tatbikatı Dynamic Mariner/Mavi Balina-2022 sürüyor MİGROS'TA BALIK SEZONU, PALAMUT ADET 19.90 TL KAMPANYASIYLA DEVAM EDİYOR MİGROS'TA BALIK SEZONU, PALAMUT ADET 19.90 TL KAMPANYASIYLA DEVAM EDİYOR
Kaynak: AA

alışveriş, Türkiye, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vialand AVM'de okula dönüş hareketliliği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:52:16. #1.11#
SON DAKİKA: Vialand AVM'de okula dönüş hareketliliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement