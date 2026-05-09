Eğitim ve İş Dünyası Arasında Güçlü Köprüler

09.05.2026 16:00
ATO Başkanı Gürsel Baran, nitelikli iş gücünün yetişmesi için eğitim ve sektör iş birliğini vurguladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, nitelikli iş gücünün yetişmesi için sektör temsilcileriyle eğitim kurumlarını güçlü şekilde buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Mesleki ve teknik eğitim programlarının iş dünyasının beklentileriyle uyumlu hale gelmesini, öğrencilerimizin daha eğitim sürecindeyken sahayla temas etmesini sağlayacak modelleri yaygınlaştırmayı önemsiyoruz." dedi.

Baran, ATO 61 No'lu Özel Eğitim Öğretim Hizmetleri Meslek Komitesi, Özel Öğretim Derneği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin paydaşlığında ATO'da gerçekleştirilen Maarif'ten Medeniyete Eğitim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bu çağda büyük bir dönüşümün yaşandığını söyledi.

"Dördüncü Sanayi Devrimi" olarak tanımlanan, dijitalleşme, yapay zeka, otomasyon ve yeşil dönüşüm gibi başlıkların gündemi belirlediği bu süreçte hayatın, üretim biçiminin ve mesleklerin köklü şekilde yeniden şekillendiğine dikkati çeken Baran, "Bu gelişmeler, iş gücü piyasalarını da yeniden yapılanmaya itiyor. Yeni meslekler ortaya çıkarken bazı meslekler dönüşüyor, bazıları ise tamamen ortadan kalkıyor." diye konuştu.

"Kurulacak güçlü köprülerin, gençlerimizin istihdama geçişini hızlandıracağına inanıyoruz"

Baran, hızlı ve derin bir dönüşümün yaşandığı bu çağda eğitimin aynı kalmasının düşünülemeyeceğini, teknolojiyi yalnızca kullanan, tüketen gençler yetiştirilmesi yerine, teknolojiyi üreten hatta yön veren bireyler yetiştirebilmenin önemli olduğunu anlattı.

Eğitim sürecinin sadece izleyicisi değil aktif paydaşı olmayı önemsediklerinin altını çizen Baran, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde yürüttüğümüz ve daha da geliştirmeyi hedeflediğimiz Mesleki Eğitimde Ankara Modeli, bu anlayışın bir yansımasıdır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesi için sektör temsilcilerimizle eğitim kurumlarını güçlü şekilde buluşturmayı hedefliyoruz. Mesleki ve teknik eğitim programlarının iş dünyasının beklentileriyle uyumlu hale gelmesini, öğrencilerimizin daha eğitim sürecindeyken sahayla temas etmesini sağlayacak modelleri yaygınlaştırmayı önemsiyoruz. Organize sanayi bölgeleri, ticaret merkezleri ve işletmelerimizle eğitim kurumlarımız arasında kurulacak güçlü köprülerin, gençlerimizin istihdama geçişini hızlandıracağına inanıyoruz.

Bu noktada Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in, Bakanlığımız, iş dünyamız ve ülkemiz için büyük bir şans olduğuna inanıyoruz. "

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
