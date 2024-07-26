EGO Otobüslerinin Bakım ve Onarımı Kendi Atölyelerinde Yapılıyor

Ekonomi

EGO Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan otobüslerin bakım ve onarımı 2. Bölge Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü içinde bulunan kendi atölyelerinde yapıyor. Bu sayede otobüslerin bakım ve onarım maliyetleri düşerken EGO, hem önemli miktarda tasarruf ediyor hem de otobüsler daha hızlı sefere hazır hale getiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan otobüslerin her türlü bakım ve onarımlarını kendi öz kaynaklarını kullanarak karşılıyor.

Macunköy 2. Bölge Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü içinde yer alan atölyelerde kaporta tamirinden boyaya, cam değişiminden koltuk döşemesi yenilemesine kadar her türlü onarım faaliyeti alanında uzman teknik ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

"Elimizdeki kısıtlı kaynakları doğru yönetmeye çalışıyoruz"

Model yılı 2010 ve öncesi olan araçların yenileme, bakım ve onarımının yapıldığını belirten EGO Genel Müdürü Dr. Taylan Engin, "Son 3 aydır başlattığımız bir çalışmayla kullanılamaz durumda olan, yanmış, şasesi çürümüş, kaporta bakımı gerektiren araçlarımızı burada sil baştan tekrar ayağa kaldırıyoruz. Çok detaylı bir işçilikle, çok özverili bir çalışmayla eski otobüslerimizi tekrar kullanılabilir hale getiriyoruz. Bunları yaparken aynı zamanda bir kalite kontrol sürecimiz de var, işlemler mühendislerimizin kontrolünden geçiyor. Araçları; onay aldıktan ve testleri yapıldıktan sonra da filomuza tekrar katıyoruz. Eski araçlarımız yedek parça sıkıntısı yaşayan, piyasada işçiliğinin yapılması zor olan araçlar. Elimizdeki kısıtlı kaynakları doğru yönetmeye çalışıyoruz. O yüzden de tek tek bütün yatan araçlarımız inceleniyor. Bunların içinde ayağa kaldırabileceğimiz tüm araçlarımızı bir plan dahilinde içeri alıp bu yenileme sürecine kattık. Böylece hem önemli bir tasarruf sağlamış oluyoruz hem de aynı zamanda elimizdeki malzemeyi de daha etkin kullanmış oluyoruz" dedi. - ANKARA