ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 100 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 100 bin varil artışla 418 milyon 900 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 2 milyon 900 bin varil azalarak 273 milyon 500 bin varil seviyesine geriledi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları, 1 milyon 700 bin varil artışla 217 milyon 700 bin varil olarak kayıtlara geçti.

?Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 14-20 Kasım haftasında 33 bin varil artarak 14 milyon 65 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 673 bin varil artışla 6 milyon 250 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 219 bin varil azalışla 3 milyon 269 bin varil oldu.

EIA'nın kasım ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 860 bin varil, gelecek yıl ise 14 milyon 300 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.