EİB'den Afrika İhracatında Rekor Artış

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB), yılın ilk yarısında Afrika ülkelerine yapılan ihracatı yüzde 29'luk artışla 687 milyon dolardan 885 milyon dolara yükseldi.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, Ege İhracatçı Birliklerinin, Afrika ülkelerine ihracatı 2024 yılı sonunda 1 milyar 466 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu yılının ocak-haziran döneminde ise Afrika ülkelerine yapılan ihracat yüzde 29'luk artışla 687 milyon dolardan 885 milyon dolara yükseldi.

Afrika kıtasına yapılan ihracatta Fas 200 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Afrika'nın 54 ülke ve 1,5 milyara yaklaşan nüfusuyla dünyanın en büyük ikinci kıtası olduğunu ve ihracat pazarındaki ağırlığını her geçen gün artırdığını belirtti.

2025 yılı sonunda Afrika'ya ihracatta 500 milyon doları geçeceklerine inandığını aktaran Öztürk, ihracatta bitkisel yağlar ve hayvansal yemlerin öne çıktığını bildirdi.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan da birlik olarak 2025 yılının ilk yarısında Afrika pazarında büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Afrika ülkelerine ihracatımız yüzde 127'lik artışla 102 milyon dolardan 232 milyon dolara ilerledi. İhraç pazarlarımızı çeşitlendirmek ve ihracatımızı daha da artırmak için tüm Afrika ülkelerine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle ise Afrika kıtasına ihracatı artırmak için sektörel ticaret heyetleri düzenlediklerini kaydetti.