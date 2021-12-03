Egeli ihracatçı, yıl sonunda 18 milyar dolar ihracat hedefliyor

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracatta 2021 için konulan hedefleri aştıklarını, yıl sonunda 18 milyar dolara ulaşmayı beklediklerini bildirdi.

Eskinazi, kasım ayı ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Birlik kanalıyla yapılan dış satımın kasımda, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 19 artışla 1 milyar 437 milyon dolar, ocak-kasım döneminde de yüzde 26 artışla 14 milyar 766 milyon dolara ulaştığını belirtti.

EİB çatısındaki 12 birlikten 11'inin geçen ayı artışla kapattığını ifade eden Eskinazi, 2021 yılına 15 milyar dolar ihracat hedefiyle başladıklarını, buna 5 ay önce ulaştıklarını aktardı.

Son bir yıllık dönemde demir ve demir dışı metaller sektörünün 2 milyar dolar barajını aştığının altını çizen Jak Eskinazi, "Hazırgiyim ve konfeksiyon, su ürünleri ve hayvansal mamuller, yaş meyve sebze ve mamulleri ile maden sektörlerimiz de 1 milyar dolar sınırını aştı. Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2021 yılını 18 milyar dolar ihracatla geride bırakacağımızı çok net bir şekilde söyleyebiliriz." dedi.