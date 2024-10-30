Ejder Meyvesiyle Ekonomi Yaratıyor

Ekonomi

Adana'nın Kozan ilçesinde oto yedek parçası ustası Mesut Mutlu, Mersin ve Antalya'da tadına baktığı ejder meyvesini boş arazisine dikerek 2 yılda 1 ton üretim yaptı.

İlçede oto yedek parçası ustalığı yapan Mesut Mutlu, Mersin ve Antalya'ya gittiğinde burada ejder meyvesi üretildiğini gördü. Mutlu, bundan esinlenerek Kozan'daki boş arazisine ejder meyvesi fidesi dikti. Mutlu, herkesin tepki göstermesine rağmen, 2 yılda bir ton meyve hasat etti. 1 dönüm boş araziyi ekonomiye kazandıran Mutlu, şimdi taleplere yetişmeye çalışıyor. Mutlu, "Ailemle birlikte boş bir tarla almıştım. Burası atıl boş araziydi. Şimdi ejder meyvesi üretiyorum. 2 yıl önce ekim yaptım ama verimi çok güzel. Mersin ve Antalya da tadına baktım. 'Burada olmaz' dediler. 'Ne gerek var' dediler. Denemek için ektim. Rabbime şükür fazlası ile verdi. Şu an 1 ton ürün aldım. 20 günde bir hasat ediyorum. Kilosu 150-200 TL arasında satılıyor. İlaçsız bir üretim yaptım ve buradan gelip alıyorlar. Yoğun bir talep var" dedi. - ADANA