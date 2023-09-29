Ek MTV ikinci taksit ödeme süresi 30 Kasım'da son bulacak - Son Dakika

Ek MTV ikinci taksit ödeme süresi 30 Kasım'da son bulacak

Son Güncelleme: 29.09.2023 11:35

Anayasa Mahkemesi'nin onay verdiği ek motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi 30 Kasım'da sona erecek.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla yapılan ek MTV düzenlemesi, Anayasa Mahkemesine (AYM) taşınmıştı. AYM, dün ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetti. Bu kararın ardından gözler gecikme faiz oranı ve ikinci taksit dönemine çevrildi. İlk taksit ödeme süresi dolan ek MTV'nin ikinci taksit ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek.

İLK TAKSİT DÖNEMİNDE 13,2 MİLYAR LİRA TOPLANDI

Ek MTV'nin ilk taksitinin 6 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyordu. İlk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı. Bu dönemi kaçıran araç sahipleri aylık yüzde 2,5 gecikme faizi ile ilk taksiti ödeyebilecek. İkinci taksitin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek.

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.

ÖDENMEZSE NE OLUR?

Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Tragger, Hukuk, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ek MTV ikinci taksit ödeme süresi 30 Kasım'da son bulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ek MTV ikinci taksit ödeme süresi 30 Kasım'da son bulacak - Son Dakika
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