EKAP V2 ile Kamu Alımları Dönüşüyor - Son Dakika
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Ekonomi

EKAP V2 ile Kamu Alımları Dönüşüyor

EKAP V2 ile Kamu Alımları Dönüşüyor
29.07.2025 13:32
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KİK Başkanı Güleç, EKAP V2'nin dijitalleşme ve verimli kaynak kullanımı için önemli olduğunu belirtti.

Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Hamdi Güleç, Elektronik Kamu Alımları Platformu'nun (EKAP) yeni versiyonuna ilişkin, "Kamu alımlarının büyüklüğü karşısında sürecin şeffaf ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesi için dijital altyapının güçlendirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir." dedi.

KİK tarafından düzenlenen "'EKAP V2: Dijitalleşmenin Yolculuğu' Uluslararası Lansman Çalıştayı" HAVELSAN'da yapıldı.

Kamu alımlarına yönelik uluslararası işbirlikleri ve yapay zeka destekli sistemlerin ele alındığı çalıştayda, EKAP'ın yeni versiyonu "EKAP V2" de tanıtıldı.

KİK Başkanı Güleç, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, EKAP'ın, dijital dönüşüm sürecinin en somut örneği olarak öne çıktığını söyledi.

Kamu alımlarının, sunulan kamu hizmetlerinin kalitesini doğrudan etkileyen stratejik bir araç olduğunu belirten Güleç, bu nedenle sistemin hem işleyiş hem de erişilebilirlik bakımından sürekli geliştirmesinin önem arz ettiğini dile getirdi.

Güleç, ülkede her yıl ortalama 100 bin ihale yapıldığını, 120 binin üzerinde sözleşme imzalandığını ve toplam satın alma sayısının milyonları bulduğunu ifade ederek, "Bu hacim, kamu alımlarının ekonomik etkisini ve yönetiminde etkinliğin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Kamu alımlarının büyüklüğü karşısında sürecin şeffaf ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesi için dijital altyapının güçlendirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir." diye konuştu.

"Kamu kaynakları verimli kullanılıyor"

Dijitalleşmenin sunduğu olanaklar sayesinde yalnızca maliyetlerin düşmediğine, aynı zamanda kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına da katkı sağlandığına dikkati çeken Güleç, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşüm sürecinin en önemli adımlarından biri olan EKAP V2, yalnızca teknik bir güncelleme değil, aynı zamanda şeffaflık, hesap verebilirlik ve veriye dayalı yönetim ilkelerini merkezine alan çağdaş bir kamu alımı yaklaşımını beraberinde getiriyor. Yeni Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği, bu vizyonun kurumsallaşmasında kritik bir eşiği temsil etmektedir. Yeni sistem, hem mevcut uygulamaların dijital ortama taşınmasını hem de süreçlerin en baştan, daha etkin, izlenebilir ve kullanıcı dostu biçimde yeniden tasarlanmasını öngörmektedir. Bu dönüşümle tedarik zinciri yönetiminden harcama analizine, piyasa şeffaflığından hızlı karar almaya kadar birçok alanda kamu kaynaklarının daha stratejik ve verimli kullanılmasının önü açılacak. EKAP V2, sadece bir yazılım olmaktan öte iyi yönetişim ilkelerini kamu alımlarına taşıyan bir reform aracıdır."

Kaynak: AA

Kamu İhale Kurumu, Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EKAP V2 ile Kamu Alımları Dönüşüyor - Son Dakika

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