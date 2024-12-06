Eker Sipariş Elemanları Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Eker Sipariş Elemanları Günü Kutlandı

Eker Sipariş Elemanları Günü Kutlandı

Eker, 27 Kasım'da sipariş elemanlarıyla birlikte sahaya çıkarak günü kutladı ve teşekkür mesajı iletti.

06.12.2024 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eker, sipariş elemanlarına destek vermek amacıyla, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü "Eker Sipariş Elemanları Günü" düzenlendi. Türkiye genelinde perakende kanalında görev yapan sipariş elemanlarıyla kutlanan özel günde, üst yönetim dahil olmak üzere farklı kademelerden yönetici ve çalışanlar sipariş elemanlarıyla birlikte sahaya çıktı.

Türkiye'de sektörünün önde gelen markalarından Eker Süt Ürünleri, bu yıl da hizmet verdiği bölgelerde Sipariş Elemanları Günü'nü kutladı. Bu özel günde, üst yönetim kadrosunun da aralarında bulunduğu Eker ekipleri sipariş elemanlarıyla birlikte sahaya inerek müşterileri ziyaret etti.

Sipariş Elemanları Günü dolayısıyla bir mesaj paylaşan Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, "Bir kez daha sizlerin rafa dokunarak, miktarları ve satışları yakından takip ederek Eker markasını nereden nereye getirdiğinizi gördüm. Oluşturduğunuz fark ve etki, Eker için çok önemli. Eker markasının değeri sizlerin sayesinde artıyor. Tüm sipariş elemanlarımızın eline sağlık. Sipariş Elemanları Günü kutlu olsun" dedi.

Eker Sipariş Elemanları Günü'nde, sektörün ve sahanın nabzını tutan sipariş elemanlarının yaptıkları işin önemine dikkat çekilirken, ekipler arasında dayanışma duygusu öne çıktı. Sipariş elemanları, bu anlamlı günde yanlarında olan tüm Eker Ailesi'ne teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eker Süt, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eker Sipariş Elemanları Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:28 Rusya’dan Suriye’deki vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
14:05 Somer Şef’e 5.5 yıl hapis cezası Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus’u da ele geçirdi Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi
13:37 HTŞ’nin lideri Cevlani: Şu anda ülkede ABD, Türkiye ve Rusya’dan gelen güçler var HTŞ'nin lideri Cevlani: Şu anda ülkede ABD, Türkiye ve Rusya'dan gelen güçler var
22:27 ABD’de 7 büyüklüğünde deprem 2 eyalette Tsunami alarmı ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami alarmı
20:59 Suriye’deki Muhalif Gruplar, Esad Rejimine Karşı Büyük Kazanımlar Elde Etti Suriye'deki Muhalif Gruplar, Esad Rejimine Karşı Büyük Kazanımlar Elde Etti
20:45 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Dursun Özbek’e canlı yayında olay cevap: Ahlak sınırlarını zorluyor İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Dursun Özbek'e canlı yayında olay cevap: Ahlak sınırlarını zorluyor
20:42 Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
20:20 Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor
20:18 Tutuklanan protestocu gençlerin ’Cezaevinde başörtülerinin kesildiği’ iddiasının ardından soruşturma başlatıldı Tutuklanan protestocu gençlerin 'Cezaevinde başörtülerinin kesildiği' iddiasının ardından soruşturma başlatıldı
20:11 Yılancı Osman yılanlarını Zabıta’nın üstüne saldı Yılancı Osman yılanlarını Zabıta'nın üstüne saldı
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 15:45:51. #1.11#
SON DAKİKA: Eker Sipariş Elemanları Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.