Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı 413 milyar dolara ulaştı

Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı 413 milyar dolara ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolat, ekim sonu itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının 413 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Bolat, 410 milyar dolarlık hedefin ekim ayı itibarıyla aşıldığını da açıkladı.
Bolat: "Ekim sonu itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının toplamı 413 milyar dolara yükseldi. 410 milyar dolarlık hedefi ekim ayı itibarıyla aşmış bulunuyoruz"
Kaynak: AA
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