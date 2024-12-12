Ekim'de Cari İşlemler 1.88 Milyar Dolar Fazla Verdı - Son Dakika
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Ekonomi

Ekim'de Cari İşlemler 1.88 Milyar Dolar Fazla Verdı

TCMB, Ekim ayında cari işlemler hesabının 1.880 milyon ABD doları fazla kaydettiğini açıkladı.

12.12.2024 10:52
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Ekim ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 880 milyon ABD doları fazla kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Ödemeler Dengesi Gelişmeleri'ne göre, Ekim ayında cari işlemler hesabı 1.880 milyon ABD doları fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7.163 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3.542 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6.450 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5.116 milyon ABD doları oldu.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1.048 milyon ABD doları net çıkış ve 20 milyon ABD doları net giriş kaydetti.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 204 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 587 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 642 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 978 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1.807 milyon ABD doları, 1.658 milyon ABD doları ve 1.622 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 97 milyon ABD doları net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 295 milyon ABD doları net azalış ve Türk lirası cinsinden 1.403 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1.108 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3.877 milyon ABD doları, 45 milyon ABD doları ve 312 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 4.861 milyon ABD doları net artış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekim'de Cari İşlemler 1.88 Milyar Dolar Fazla Verdı - Son Dakika

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