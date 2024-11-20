Ekim'de Taşıt Kaydı %1,4 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Ekim'de Taşıt Kaydı %1,4 Azaldı

Ekim\'de Taşıt Kaydı %1,4 Azaldı

TÜİK verilerine göre, Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 209 bin 401 adete düştü.

20.11.2024 11:19
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında 209 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı.

TÜİK, ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,9'unu motosiklet, yüzde 35,6'sını otomobil, yüzde 8,2'sini kamyonet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde yüzde 19,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 6,3, kamyonette yüzde 1,6, otobüste yüzde 0,3 artarken; minibüste yüzde 18,4, kamyonda yüzde 14,5, motosiklette yüzde 11,7 ve traktörde yüzde 5,6 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 arttı

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 31 minibüste yüzde 20,9, otobüste yüzde 19,6, kamyonette yüzde 10 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 18,3, kamyonda yüzde 16,9, traktörde yüzde 15,5 ve otomobilde yüzde 1,1 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 30 milyon 883 bin 668 oldu

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 19,8'ini motosiklet, yüzde 15,1'ini kamyonet, yüzde 7,3'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında 1 milyon 6 bin 9 adet taşıtın devri yapıldı

Ekim ayında devri yapılan taşıtların yüzde 67,7'sini otomobil, yüzde 15'ini kamyonet, yüzde 10'unu motosiklet, yüzde 3'ünü traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında 74 bin 636 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 11,6'sı Renault, yüzde 10,5'i Volkswagen, yüzde 8'i Hyundai, yüzde 7,7'si Fiat, yüzde 5,4'ü Toyota, yüzde 4,6'sı Skoda, yüzde 4,5'i Peugeot, yüzde 4,4'ü Nissan, yüzde 4,4'ü Opel, yüzde 3,7'si Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Citroen, yüzde 3,2'si BMW, yüzde 3,1'i Audi, yüzde 2,8'i Dacia, yüzde 2,8'i Ford, yüzde 2,4'ü Honda, yüzde 2,3'ü Kia, yüzde 2'si Chery, yüzde 1,2'si Seat, yüzde 1,2'si MG ve yüzde 10,8'i diğer markalardan oluştu.

Ocak-Ekim döneminde 2 milyon 170 bin 857 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,7 artarak 2 milyon 170 bin 857 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 6,9 artarak 26 bin 806 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 144 bin 51 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 62,6'sı benzin yakıtlı

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 821 bin 231 adet otomobilin yüzde 62,6'sı benzin, yüzde 15,2'si hibrit, yüzde 12,1'i dizel, yüzde 9'u elektrikli ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlı. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 38 bin 61 adet otomobilin ise yüzde 34,4'ü dizel, yüzde 32,2'si LPG, yüzde 30,1'i benzin, yüzde 2,2'si hibrit ve yüzde 1'i elektrikli oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 olarak belirlendi.

Ocak-Ekim döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 821 bin 231 adet otomobilin yüzde 32,8'i 1300 ve altı, yüzde 22,3'ü 1401-1500, yüzde 16,2'si 1301-1400, yüzde 12,7'si 1501-1600, yüzde 6,3'ü 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu açıklandı.

Ocak-Ekim döneminde kaydı yapılan otomobillerin 316 bin 985'i gri renkli

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 821 bin 231 adet otomobilin yüzde 38,6'sı gri, yüzde 26'sı beyaz, yüzde 13'ü siyah, yüzde 11,1'i mavi, yüzde 5,9'u kırmızı, yüzde 2,9'u yeşil, yüzde 0,8'i sarı, yüzde 0,8'i turuncu, yüzde 0,5'i kahverengi ve yüzde 0,4'ü diğer renkli oldu.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Ulaşım, trafik, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekim'de Taşıt Kaydı %1,4 Azaldı - Son Dakika

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