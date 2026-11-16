Ekimde bütçe gelirleri yüzde 13,2 artarken açık 481 milyar 91 milyon lirayı buldu - Son Dakika
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Ekimde bütçe gelirleri yüzde 13,2 artarken açık 481 milyar 91 milyon lirayı buldu

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekim ayı bütçe sonuçlarına göre gelirler 1 trilyon 298 milyar 285 milyon, giderler 1 trilyon 779 milyar 376 milyon lira oldu. Ekimde bütçe 481 milyar 91 milyon lira, ocak-ekim döneminde 2 trilyon 321 milyar 421 milyon lira açık verdi.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ekimde 1 trilyon 298,3 milyar lira, giderleri 1 trilyon 779,4 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre ekimde bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,2 artarak 1 trilyon 298 milyar 285 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de yüzde 29,9 artışla 1 trilyon 779 milyar 376 milyon liraya ulaştı.

Ocak-ekim döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,1 artışla 13 trilyon 406 milyar 85 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 35,7 yükselerek 15 trilyon 727 milyar 506 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi ekimde 481 milyar 91 milyon lira, ocak-ekim döneminde 2 trilyon 321 milyar 421 milyon lira açık verdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA
Hazine ve Maliye BakanlığıEkonomiFinansSon Dakika

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