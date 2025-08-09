Ekipler Turgutlu\'nun dört bir yanında çalışıyor

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü asfalt serimi, yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla Turgutlu'nun dört bir yanında ulaşım konforu artıyor, mahalleler modern bir görünüme kavuşuyor.

Yol çalışmaları ile kentin fiziki ihtiyaçlarına yanıt veren Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt serim faaliyetlerine devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında ekipler, 11. Mıntıka Mevkisi, İzzettin Mahallesi, Avşar Mahallesi Uluyol Mevkisi, Kısmalı Yolu, Ergenekon Mahallesi Kümeevleri ile Özgü Sokakta ve Koşukırı Çarşısı 210 - 229 Sokakta asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Ekipler, Bozkurt Mahallesi Yorulmazlar Sokakta parke döşeme çalışmalarını gerçekleştirdi. Derbet Mahallesi, Sivrice Mahallesi, Akçapınar Mahallesi, Çıkrıkçı Mahallesi ile birlikte Osman Sümer, Ethem Kaya Sokakta parke tamirat çalışmaları yapıldı. Ekipler ayrıca Çatalköprü Mahalle Muhtarlığının binasını yeniledi.

Atatürk Mahallesinde ikinci etap çalışmaları başladı

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, uzun yıllar boyunca yol sorunlarının yaşandığı Atatürk Mahallesinin yollarını yenilemeyi sürdürüyor. Yürütülen yol yenileme çalışmalarında ilk etap tamamlandı. 1. etap kapsamındaki İrem, Kılıç Geçidi, Alban, Şanlı, Baraj, Olcay, Avar, Ermiş, Ezgi, Nakış, Emre, Levent, Demet, Katip, Ercan, Can, Nadi, Turgut Reis ve Şamil Sokakta yol yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Atatürk Mahallesi, düzenli ve konforlu yollarıyla yepyeni bir görünüme kavuştu.

İkinci etapta ise yol kaldırma çalışmalarının ardından Beceren, Şenyurt ve Esen Sokakta parke döşeme çalışmalarına başlandı. Toplar, Şehit Mustafa İlter, Melek, Aran Çıkmazı, Çelen, Dürüst ve Sıla Sokakta ise parke döşenmeye hazır hale getirildi.

Atatürk Mahallesindeki halı saha yenileniyor

Spor kenti olma hedefiyle yatırımlarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, Atatürk Mahallesinde bulunan mevcut halı sahayı baştan sona yeniliyor. Gençler başta olmak üzere her yaştan vatandaşın güvenli ve konforlu bir şekilde spor yapabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; halı sahanın tel örgüleri, zemini ve aydınlatma sistemi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yenilendi. Soyunma odalarının yapımı ile kale direkleri ve filelerin değişiminin tamamlanmasının ardından halı saha, modern haliyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Su dolum istasyonlarına bir yenisi daha eklendi

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını hayata geçiren Turgutlu Belediyesi tarafından çiftçilerin ve üreticilerin en büyük sorunlarından biri olan ilaç makinelerine su dolum işlemlerini kolaylıkla yapabildikleri su dolum istasyonlarına bir yenisi daha ekledi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Osmancık Mahallesine su dolum istasyonu kazandırdı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, "Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz Turgutlu'muzun dört bir yanında yoğun bir çalışma yürütüyor. Özellikle yıllardır yol problemi yaşayan mahallelerimize öncelik veriyoruz. Her mahallemize eşit hizmet götürmek için çalışıyor, mahalle mahalle, sokak sokak Turgutlu'nun çehresini değiştiriyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi. - MANİSA