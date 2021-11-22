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Ekmek fiyatlarının 4-5 lira olacağı iddiası - Son Dakika

Ekmek fiyatlarının 4-5 lira olacağı iddiası

22.11.2021 15:26
Ekmek fiyatlarının 4-5 lira olacağı iddiası

Un fiyatlarındaki artış nedeniyle İstanbul'da ekmek fiyatlarının 4-5 lira olacağı iddia edildi. Sosyal medyada tartışma yaratan iddiayla ilgili açıklama geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, un çuvalının son 2 haftada 200 TL'den 360 TL'ye çıktığını belirterek, bugünden itibaren İstanbul'da bazı fırınların 3-4 TL aralığında ekmek satmaya başlayacaklarını söyledi. Sosyal medyada gündem olan bu açıklama tartışma yarattı.

Ekmek fiyatlarının 4-5 lira olacağı iddiası
Ekmek fiyatlarının 4-5 lira olacağı iddiası

"KAMUOYUN İNFİAL YARATILMASI BİZİ ÜZDÜ"

Kolivar'ın açıklamasına Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan yanıt geldi. Balcı, yazılı açıklamasında, bugün bazı gazetelerde "Ekmek 4 liradan satılacak", "10 güne kadar fırınlar kepenk kapatacak" başlıklı haberler le kamuoyunda infial yaratılmasının kendilerini üzdüğünü bildirdi.

Ekmek fiyatlarının 4-5 lira olacağı iddiası

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Ekmeğin temel girdilerinde hissedilir bir yükselişin söz konusu olduğunu vurgulayan Balcı, "Un fiyatları, maya fiyatları, elektrik, doğal gaz ve suyun fiyatı her gün değişmektedir ancak bu demek değildir ki biz vatandaşlarımızı ekmeksiz bırakacağız. Tüketicimizin mağdur edilmemesi, esnafımızın daha da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması için mutlaka ama mutlaka gereken yapılacaktır. Ekmeğin 4-5 lira olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İstişarelerle çözümden yanayız. Bu konuda da kapımız herkese açık." dedi.

"FEDERASYON DIŞINDAKİ AÇIKLAMALARA İTİBAR ETMEYİN"

Yaşanmakta olan hassas durumdan vazife çıkarmak isteyenlere karşı "Dur" denilmesi gerektiğine dikkati çeken Balcı, "Vatandaşımız asla ama asla tedirgin olmasın. Federasyonumuzun dışında yapılan açıklamalara da itibar edilmemesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ekmek fiyatlarının 4-5 lira olacağı iddiası

İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ekmek fiyatlarının 4-5 lira olacağı iddiası - Son Dakika Ekonomi


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