EKO İKLİM Zirvesi'nde "ticaretin yeşil dönüşümü" ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi

EKO İKLİM Zirvesi'nde "ticaretin yeşil dönüşümü" ele alındı

31.03.2022 16:10
EKO İKLİM Zirvesi'nde "ticaretin yeşil dönüşümü" ele alındı

EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı kapsamında "Ticaretin Yeşil Dönüşümü" konulu oturum gerçekleştirildi.

EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı kapsamında "Ticaretin Yeşil Dönüşümü" konulu oturum gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen zirve kapsamındaki oturumun moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Yazarı Şeref Oğuz yaptı.

"Ticaretin Yeşil Dönüşümü" başlığını taşıyan oturumda, bu süreçte şirketlerin neler yapması gerektiği, kamunun üstlenmesi beklenen görev ve sorumluluklar değerlendirildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, bu fuarın bir başlangıç olduğunu ve gelecekte de devam edeceğini söyledi.

Yılda belirli aralıklarla bir araya geleceklerini ve ne aşamaya geldikleri, neleri eksik yaptıkları konusunda değerlendirmeler yapacaklarını ifade eden Baran, daha hızlı sonuçlar almak için bir yol haritasını belirleyeceklerini söyledi.

Baran, atılması gereken adımlara dikkati çekerek, "Yeşil dönüşümde eğitim çok önemli. Bu süreçte iş yapış biçimleri değişecek. Buna yönelik elemanlar yetiştirilmesi gerekiyor." dedi.

Yeşil dönüşüm sürecinde devlet ve finans kurumlarının desteğine ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Baran, gerekli çalışmaların yapılması durumunda bu süreci Türkiye'nin menfaatlerinin en fazla olacağı şekilde tamamlayacaklarını bildirdi.

"Bundan sonrakiler yeşil OSB olmalı"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de organize sanayi bölgelerinde (OSB) yeşil dönüşüm için yapılması gerekenlere dikkati çekti. Avdagiç, "Bundan sonraki OSB'lerin yeşil OSB'ler olarak kurulması gerekiyor." diye konuştu.

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken de çevrenin kirlenmesinden doğacak sorunların ilk olarak sağlığı etkilediğini belirterek, sağlığın olmaması durumunda hiçbir şeyin kıymetinin kalmadığını dile getirdi.

Oturumun ardından konuşmacılara anı plaketlerini Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir verdi.

YORUMLAR
500
TOGG görücüye çıktı! Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne damga vurdu TOGG görücüye çıktı! Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne damga vurdu AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde konuştu Açıklaması AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

İklim Değişikliği, geri dönüşüm, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EKO İKLİM Zirvesi'nde 'ticaretin yeşil dönüşümü' ele alındı - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Talas Belediyesi gelen tepkileri değerlendirdi, Ramazan'da "davul çalma yasağını" iptal etti!
15:55 Sevda Demirel, cinsiyet değiştirip adını Doruk yapan Neslihan Doğrusöz'le ilişkisini anlattı: Tanıdığım en delikanlı erkekti
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
15:48 Şeker zammı sonrası market etiketlerinde hangi rakamları göreceğiz? İşte miktarına göre yeni şeker fiyatları
15:38 CHP'li Özkoç'tan, Soylu'ya çok sert sözler: İçişleri Bakanlığı, hiç bu kadar itibarsız ve çapsız bir kişi tarafından yönetilmedi!
15:38 Hakkında kayıp ihbarı yapılan kadın anneannesinin mezarı başında ölü bulundu!
15:30 Fıs Fıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı özür diledi: Kelimem maksadını aştı
15:22 Markette hırsızlık yaptığı söylenen kadın bir anda soyundu, müşteriler dondu kaldı
15:19 Kılıçdaroğlu Manisa'daydı: İyi ki Millet İttifakı kuruldu, diyeceksiniz!
15:14 Erdoğan'dan sonra, Bakan Bilgin de asgari ücrete ilişkin konuştu: Asgari ücret zammı gündemimizde yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 16:17:18. #1.11#
SON DAKİKA: EKO İKLİM Zirvesi'nde "ticaretin yeşil dönüşümü" ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement