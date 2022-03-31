EKO İKLİM Zirvesi'nde "Yeşil Dönüşümde Destek Programları" ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi

EKO İKLİM Zirvesi'nde "Yeşil Dönüşümde Destek Programları" ele alındı

31.03.2022 21:12
EKO İKLİM Zirvesi'nde "Yeşil Dönüşümde Destek Programları" ele alındı

EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı kapsamında "Yeşil Dönüşümde Destek Programları" konulu oturum gerçekleştirildi.

EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı kapsamında "Yeşil Dönüşümde Destek Programları" konulu oturum gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen zirve kapsamındaki oturumun moderatörlüğünü Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay yaptı.

"Yeşil Dönüşümde Destek Programları" başlığını taşıyan oturumda, kamu kurumlarının söz konusu dönüşümü sağlayan veya sağlamak isteyen işletmelere yönelik sağladığı destekler ele alındı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, konuşmasında, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren iklim sorunuyla ilgili birçok kurumun çalışmalar yapmaya başladığını söyledi.

KOSGEB'in de yeşil dönüşüm kapsamında KOBİ'lere yönelik çeşitli projeleri hayata geçirdiğini anlatan Kurt, ilk faaliyetlerinin firmaların ellerindeki kaynakları daha verimli kullanmasına yönelik olduğunu ifade etti.

Kurt, bu kapsamda elektrik motor dönüşümleri konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Elektrikli motorlarının sanayide kullanımı çok yüksek düzeyde. Sanayideki elektriğin yaklaşık yüzde 70'ini bu motorlar çekiyor. Bu motorlar içerisinde kullanılmaması gereken türlerin dönüştürülmesine yönelik bilgilendirmeler, çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda 93 bin işletmeyle muhatabız. Bunların 30 bin kadarı imalat sanayiinde, diğerleri de otel ve restoran gibi işletmeler." diye konuştu.

Firmalara ücretsiz danışmanlık hizmeti

Türkiye'nin sanayi yoğunluğu olan birçok bölgesinde verimlilik konusunda teknik yeterliliğin zayıf olduğunu dile getiren Kurt, bu konuya yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Enerji Verimliliği Danışmanlığı" (EVD) çalışması olduğunu ve bu konuda şu ana kadar 53 firmanın ruhsatlandırıldığını anlattı.

Kurt, tüketimi 100 bin kilovatsaatin üzerinde olan bütün firmalara danışmanlık hizmeti verdiklerini ifade ederek, "Emisyon azaltılmasıyla ilgili bilinç oluşturmak, verimliliği arttırmak için firmalara ücretsiz yerinde danışmanlık desteği veriyoruz. Bu çalışma yaptığımız firmalara bir rapor sunacağız. Bu rapor, o işletmenin enerji verimliliği ön etüdü olacak. Böylelikle KOBİ'lerimiz ellerindeki imkanların daha verimli nasıl kullanacaklarının farkına varacaklar." ifadesini kullandı.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri de iklim değişikliğini ve Avrupa Birliğinin Yeşil Mutabakat eylem planına uyum konusunu yerel farklılıkları da dikkate alarak bölgesel gelişme politikalarına adapte ettiklerini söyledi.

Her bölgenin kendi imkan, kabiliyet ve ihtiyaçlarına yönelik proje ve program geliştirdiklerine işaret eden Yeniçeri, şunları kaydetti:

" Erzurum, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi merkez konumundaki şehirlerde 'Cazibe Merkezleri Destek Programı' yapıyoruz. Erzurum'da hayvan atıklarını kullanarak enerji üreten bir tesis projemiz var. Ağrı'da jeotermal kaynaklardan seracılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Diğer bölgelerde de güneş enerjisi sistemleriyle enerji üretimine yönelik çalışmalar hayata geçiriyoruz."

Oturumun ardından konuşmacılara anı plaketi verildi.

YORUMLAR
500
EKO İKLİM Zirvesi'nde 'Sanayinin Yeşil Dönüşümü' tartışıldı EKO İKLİM Zirvesi'nde 'Sanayinin Yeşil Dönüşümü' tartışıldı EKO İKLİM Zirvesi'nde 'ticaretin yeşil dönüşümü' ele alındı EKO İKLİM Zirvesi'nde 'ticaretin yeşil dönüşümü' ele alındı

İklim Değişikliği, geri dönüşüm, Ekonomi, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EKO İKLİM Zirvesi'nde 'Yeşil Dönüşümde Destek Programları' ele alındı - Son Dakika


Son Dakika
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüştü! İstanbul'daki müzakereler ön plandaydı
20:59 Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini de içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
20:46 Fenerbahçe bütün ipleri kopardı! Ozan Tufan'ın yeni sezonda Beşiktaş'a gideceği konuşuluyor
20:41 Annesini sokak ortasında öldüren şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Başımızı öne eğdi
20:32 Uzmanlar kalp hastaları ve nefes darlığı çeken vatandaşları uyardı! Çöl tozu geliyor
20:28 Galatasaray'da sular durulmuyor! Kamuoyuyla paylaşılan rapordaki Fatih Terim detayına ilk tepki geldi
20:01 Galatasaray'ın "Gizli ve Kişiye Özel" başlıklı raporu yayımlandı! Fatih Terim'in küfür ettiği kısım dikkat çekti
19:49 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi
19:40 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yanıt verdi: Tüm konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelecek
19:22 Parasını alamayan işçi makam aracını haczettirmişti! Belediye'den konu ile ilgili açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 21:30:03. #1.12#
SON DAKİKA: EKO İKLİM Zirvesi'nde "Yeşil Dönüşümde Destek Programları" ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement