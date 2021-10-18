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110 çeşit turşu raflarda yerini aldı - Son Dakika

110 çeşit turşu raflarda yerini aldı

18.10.2021 15:23
110 çeşit turşu raflarda yerini aldı

Kış ayları yaklaşırken turşucular hazırlıklarını tamamladı.

Kış ayları yaklaşırken turşucular hazırlıklarını tamamladı. Taze mahsuller ile yapılan 110 çeşit turşu ise raflarda yerini aldı.

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan turşu, genellikle kış mevsiminde tüketmek amacıyla sonbahar aylarında hazırlanıyor. Gribal enfeksiyonlara iyi geldiği bilinen turşu, turşucularda yerini almaya başladı. Özellikle Samsun'da yaptığı 110 çeşit turşuyla dikkat çeken turşucu Zakir Tozlu, sezonun başlamasıyla halkın turşuya olan talebinin artmaya başladığını söyledi. Turşuların kilogram fiyatları ise 15 ile 30 TL arasında değişiyor. Şu sıralar ise en çok sarımsak, biber, salatalık ve domates turşuları satılıyor.

110 çeşit turşu

Kış mevsimine yaklaşırken sezon hazırlıklarının tamamlandığını belirten Zakir Tozlu, "Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte artık turşu çeşitlerimizi hazırladık, raflara koyduk, satışa sunduk. En güzel sebzelerle, en doğal yöntemlerle yaptığımız turşular müşterilerimizi bekliyor. Geçen sene 110 çeşit turşumuz vardı. Bu sene yine yaptık. Vatandaşlarımızdan bu kış aylarında çok fazla turşu tüketmesini istiyoruz. Bağışıklık sistemi ve güçlü bir bünye için bol bol turşu tüketilmeli. Havaların soğumasıyla gribal enfeksiyonlar görülmeye başladı. Her zaman söylediğimiz gibi turşu ve turşu suyu çok iyi geliyor. Sezonumuzun başlamasıyla birlikte halkımızın turşuya olan talebi de artmaya başladı" dedi. - SAMSUN

Sonbahar, Samsun, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 110 çeşit turşu raflarda yerini aldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 110 çeşit turşu raflarda yerini aldı - Son Dakika
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