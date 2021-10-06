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12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası - Son Dakika

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası

06.10.2021 12:17
12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası, System.String[]

International Transport Forum (ITF) Genel Sekreteri Young Tae Kim, salgınla birlikte dünyada ulaştırma adına "dijitalleşme, karbonsuzlaştırma, evrensel erişim, bağlantı-güvenlik ve sağlık" temalarının ön plana çıktığını söyledi.

International Transport Forum (ITF) Genel Sekreteri Young Tae Kim, salgınla birlikte dünyada ulaştırma adına "dijitalleşme, karbonsuzlaştırma, evrensel erişim, bağlantı-güvenlik ve sağlık" temalarının ön plana çıktığını söyledi.

Kim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen, geleceğin ulaşım ve haberleşme sistemlerinin ele alınacağı 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın açılışında konuştu.

Artık ulaşımda ekonomik büyüme, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal katılıma odaklandıklarını belirten Kim, şunları kaydetti:

"Tren, araba, kamyon ya da uçaktan daha fazla boyutlarda ulaşım çeşitleri var. Salgınla birlikte dünyada ulaştırma adına şu 5 tema ön plana çıktı; dijitalleşme, karbonsuzlaştırma, evrensel erişim, bağlantı-güvenlik ve sağlık. Ulaşım artık ulaşmanın çok ötesine geçti. Bugün yollar yapmanın ötesinde akıllı telefonlarımızı farklı alanlara ulaşmada kullanabiliyoruz. Yapay zeka dönemine yaklaşmak üzereyiz."

Ulaşımda cinsiyet eşitliği gibi konuların öneminin giderek arttığına dikkati çeken Kim, Avrupa ve Kuzey Amerika'da bu konuda önemli atılımlar yapıldığına vurgu yaptı.

Altyapı inşa etmede finansman sağlanmasının önemine işaret eden Kim, "Burada uzun dönemli çözümler çok önemli. Konfüçyüs'ün bir sözü var, 'Eğer bir yılın varsa bir tohum ek, eğer 10 yılın varsa bir ağaç yetiştir fakat 100 yılın varsa insanları eğit.' Aynı prensip, ulaşımda altyapıyı inşa etmek için de geçerli. Değişim kolay bir şey değil. Bu yüzden şu an bir yatırım yaparken uzun yıllar sonrası düşünülüp planlanmalı." diye konuştu.

"Finans sektörü ile ulaşım sektörünü kombine etmeye çalışıyoruz"

Young Tae Kim, ulaşımın gelişmesinde küresel iş birliğinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Rekabet bir tarafta, iş birliği ise diğer tarafta... Bugün dünyanın her yerinde geçerli olan birçok tartışmayı ele alıyoruz. Tartışma ve sorular önemli fakat yönetim ve kural koymanın da önemi unutulmamalı. Biz ITF olarak kural koyucu veya düzenleyici değiliz. Bunu yapan uluslararası önemli kurumlar var. Burada bir denge gözetilmeli. ITF'ye 63 üye ülkemiz var. Türkiye önemli aşamalarda bizimle birlikte ve faaliyetlerimizde çok aktif bir yere sahip.

Şu an Avrupa'nın ötesine geçiyoruz, üyelerimizin 44'ü Avrupalı ülkeler fakat daha farklı ülkelerden katılım sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü ulaşım bir bölgenin konusu değil, küresel bir konudur. Finans sektörü ile ulaşım sektörünü kombine etmeye çalışıyoruz. Türkiye, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan çok önemli bir konuma sahip. Eğer bir coğrafyada ulaşımdan konuşacaksak, salgın sonrası ekonomileri nasıl canlandıracağımıza odaklanmalıyız. Bu da birçok sektörle birlikte hareket etmeyi gerektiriyor."

Türkiye, Finans, Tren, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası - Son Dakika Ekonomi


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