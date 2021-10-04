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15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor - Son Dakika

15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor

04.10.2021 13:57

Sinop'ta yaşayan Seyfettin Aksan'a Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu'ndan otomobiliyle geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle arka arkaya cezalar geldi. En son 15 yıl önce İstanbul'a gittiğini ifade eden Aksan, "Bu araba, İstanbul'a gitmediği gibi 4 senedir il dışına dahi çıkmadı ama ceza geliyor" dedi.

Sinop'ta esnaflık yapan Seyfettin Aksan'a (42), 26 Nisan'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu'ndan 57 AR 204 plakalı otomobil ile 3 kez geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle 41 lira ceza kesildi. İstanbul'a en son 15 yıl önce gittiğini söyleyen Aksan, yanlışlık olabileceğini düşünerek durumu yetkililere bildirip cezanın iptalini istedi. Fakat Aksan, geçen hafta e-Devlet üzerinden yaptığı kontrolde yine aynı gerekçeyle cezaları olduğunu gördü. Aksan'a, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında da aynı köprülerden 13 geçiş ihlali yaptığı iddiasıyla toplamda 152 lira ceza daha geldi.

Geçmediği köprü cezaları ile başı dertte

"PLAKAMIN İKİZİ Mİ VAR?"

İlgili köprü işletmesinin araca ait geçiş ihlal işlemlerini durdurduğu yönünde açıklama yaptığını, fakat yine aynı sorunu yaşadığını anlatan Aksan, "Geçtiğimiz aylarda arabama İstanbul'dan gitmediğim ve bilmediğim yerlerden köprü ve otoyol cezaları geldi. Gelen ilk cezayı, ekiplere haber verdik, bu konuyla ilgili bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Artık plakamın ikizi mi var? Bilemiyorum. Yetkililerin gereğini yapmasını, sorunu çözmesini istiyorum. Aylardır ceza geliyor. Plakayla alakalı bir sıkıntı mı var? Ne yapacağımı bilemiyorum. Bu araç, benim ve benden başkası kullanmıyor. Bu araba, İstanbul'a gitmediği gibi 4 senedir il dışına dahi çıkmadı ama ceza geliyor. Daha önceki cezaları ödemedim, bunu da ödemeyi düşünmüyorum. Gerekirse yasal yollara başvuracağım. Hiç gitmediğim İstanbul'dan 5 ay içerisinde birçok sefer ceza yemişim, birer gün arayla 16 geçiş ihlali varmış. Bunların toplam bedelleri 152 lira" dedi.

Geçmediği köprü cezaları ile başı dertte
15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor
15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor
15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor

TEM Otoyolu, İstanbul, Otomobil, Sinop, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Ekrem Kocakurt: Sahte plaka kullanıyordum birisi geçiş ihlallerine hicmi fotoğraf cekimlemis. Benzer şey benim başıma geldi. 10 senedir yedi eminde yatan kamyonunun plakasına 4 sefer ceza geldi savcılığa suç duyurusunda bulundum araç yakalandı bir kamyonete takılmış benim plaka cezalar silindi. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: 15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor - Son Dakika
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