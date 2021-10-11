9. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, 11-13 Kasım tarihleri arasında "Çevre ve İnsan" temasıyla kapılarını açacak. Fuarda itfaiye ve yangınla mücadele konusunda özel bir çalışma gerçekleştirilecek.

9. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, 11-13 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya Expo Center'da gerçekleştirilecek. Akdeniz Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin destekleri ile düzenlenen fuar, bu yıl "Çevre ve İnsan" temasıyla aralarında büyükşehir belediyelerinin de olduğu 60'a yakın belediyenin katılımıyla gerçekleştirilecek. Fuarın tanıtım toplantısında konuşan Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Pandemi nedeniyle tarihlerinde sarkma yaşanan fuarın, her geçen yıl büyüyen bir marka haline geldiğini söyledi.

Fuara katılan firmaların, kendilerini ve hizmetlerini takdim etme imkanı bulduğuna dikkati çeken Tütüncü, belediyelerin projeleriyle birbirlerinin tecrübelerinden yararlandığını, bu sayede bürokrasiye yeni ufuklar açtığına işaret etti. Tütüncü, her yıl ziyaretçi sayısı artan fuarda en son 20 bin ziyaretçiye ulaştıklarını ve bu durumun kentin ekonomisine katkı olarak dönüş yaptığını söyledi.

Fuarda, belediye ekipmanları ve projelerinin yanı sıra bu yıl itfaiye ve yangınla mücadele ile ilgili özel bir çalışma içerisinde olduklarını aktaran Tütüncü, fuara aralarında büyükşehir belediyelerinin de bulunduğu 60'a yakın belediyenin katılacağı yönünde beklentilerinin olduğunu dile getirdi.

Tütüncü son olarak, geçmiş fuarlara bine yakın yabancı yatılı misafir ağırladıklarına işaret ederek, bu yıl da yurt dışından misafirlerin fuara katılacağı bilgisini paylaştı.

Tanıtım toplantısına Tütüncü'nün yanı sıra AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Akdeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Süreyya İşeri ve Kanal V Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okan Kaya da katıldı. - ANTALYA