ABD Başkanı Biden, borç limiti konusunda Cumhuriyetçileri "umursamazlıkla" suçladı

ABD Başkanı Joe Biden, borç limitinin yükseltilmesi konusunda Cumhuriyetçilerin "umursamaz" bir tavır içinde olduğunu belirtti.

Biden, konuya ilişkin Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, borç limitini yükseltmenin, eski borçların ödenmesiyle ilgili olduğunu, planlanan yeni harcamalarla ilgili olmadığını vurguladı.

Borç limitinin yükseltilmesi konusunda Cumhuriyetçilerin "umursamaz ve tehlikeli" bir tavır içinde olduğuna dikkati çeken Biden, borç limitinin yükseltilmemesi halinde doların rezerv para birimi statüsünün tehdit altına girebileceği konusunda uyardı.

Joe Biden, borç limitinin artırılmasının, genellikle iki partinin de desteğiyle yapıldığını ve öyle olması gerektiğini ifade etti.

Cumhuriyetçilerden, Demokratların borç limitini askıya alma çabalarını engellemeyi bırakmasını isteyen Biden,"Bir meteor ekonomimize çarpmak üzere. Demokratlar onu durdurmak için her şeyi yapmaya hazırlar. Cumhuriyetçiler sadece işimizi yapmamıza izin vermeliler." diye konuştu.

Biden, ABD'nin borcunun limitini aşmamasını garanti edip edemeyeceğine yönelik soru üzerine ise "Hayır, yapamam." yanıtını verdi.

Borç limiti krizi

ABD'de federal hükümet, tarihi bir temerrüde yol açabilecek 28,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Borç limiti, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.

Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos'ta dolarken, ABD Hazine Bakanlığı, hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için "olağanüstü önlemler" almaya başlamıştı.

Borç limitinin artırılması veya askıya alınması için Kongreye defalarca çağrıda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, son olarak Kongrenin 18 Ekim'e kadar borç limitini yükseltmek veya askıya almak için harekete geçmemesi halinde Hazine'nin olağanüstü önlemlerinin tükeneceğini belirtmişti.