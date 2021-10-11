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Ahşap paletçilerin ham madde tedirginliği - Son Dakika

Ahşap paletçilerin ham madde tedirginliği

11.10.2021 17:27
Ahşap paletçilerin ham madde tedirginliği

Ahşap paletçiler, orman işletmelerinin kış için orman depolarına tomruk stoku yapmasını istiyor.

Ahşap paletçiler, orman işletmelerinin kış için orman depolarına tomruk stoku yapmasını istiyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün yaz aylarında yaşanan orman yangınları sonrasında haklı olarak önceliği yanık sahaların temizlenmesine verdiğini söyleyen ahşap palet üreticileri, kış öncesinde yeşil sahalardan depolara tomruk inmemesi halinde zorlu kış şartlarında ham madde bulamamaktan endişe ediyor.

Tüm Ahşap Palet ve Malzeme Üreticileri Derneği'nden (PALDER) yapılan açıklamada, palet üreten işletmelerin yaklaşan kış öncesinde ham madde tedirginliği yaşadığı bildirildi. Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Yaz aylarında yaşanan orman yangınları tüm ülkeyi derinden yaraladı. Orman Genel Müdürlüğü, yangınlar sebebiyle hasar gören orman alanlarının yeniden yeşertilmesi için yanık sahaların temizlenmesi ihaleler açtı. Ormanlarımızın yeniden yeşertilmesi için bu gerekli ve desteklediğimiz bir uygulama. Ancak stratejik öneme sahip olan ahşap palet sektörünün hammadde sorunu yaşamamasını istiyoruz. Orman depolarında ise hiç tomruk kalmadı. Ama yağmur ve kar yağdığında orman içlerine girmek mümkün olamayacak. Bu sebeple Orman Genel Müdürlüğü'nün yeşil sahalarda kesim yaparak kış için tomruk stoklaması gerekiyor. Aksi halde zorlu kış koşullarında ham madde bulamayız. Bu durumda ahşap palet üretilemeyeceği için lojistik mümkün olmayacak. Bu ise ülke içinde tedarik zincirini aksatacağı gibi ihracat yapmak da mümkün olmayacak."

Açıklamada, yanık sahalardan elde edilen tomrukların ahşap palet üretiminde kalite sorununa yol açacağı da vurgulandı. Yanık orman emvallerinin çivi mukavemeti olmadığı, sağlamlık sorununa yol açacağı belirtilerek, "Daha da kötüsü bu tomruklar birkaç ay içinde kurtlanıyor. Kurtlu ağaçtan yapılan ahşap paletler ise ısıl işlem yapılsa bile asla gümrüklerden geçirilmiyor. Bu sebeple yanık sahalardan elde edilen orman emvalleri sadece lif yonga sektörü için uygun. Ahşap palet üretmek sakıncalı" denildi.

PALDER üyeleri, "İhracatın can damarı olan ahşap palet üreticileri olarak, ülkemizin artan ihracatında lojistik sorunu yaşanmaması için sesimizi duyurmak istiyoruz. Biz hammadde bulamazsak lojistik durur. Bu da ülkemizin yükselen ihracatına ve iç piyasada tedarik zincirinde aksamalara yol açar" dedi. - BURSA

Ahşap paletçilerin ham madde tedirginliği
Ahşap paletçilerin ham madde tedirginliği
Ahşap paletçilerin ham madde tedirginliği
Ahşap paletçilerin ham madde tedirginliği
Ahşap paletçilerin ham madde tedirginliği
Ahşap paletçilerin ham madde tedirginliği

Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınları, Togo Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ahşap paletçilerin ham madde tedirginliği - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ahşap paletçilerin ham madde tedirginliği - Son Dakika
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