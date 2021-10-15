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Alitalia'nın yerini alan yeni hava yolu firması "ITA" ilk uçuşlarını yaptı - Son Dakika

Alitalia'nın yerini alan yeni hava yolu firması "ITA" ilk uçuşlarını yaptı

15.10.2021 13:54
Alitalia'nın yerini alan yeni hava yolu firması

İtalya'da faaliyetlerine dün son veren hava yolu firması Alitalia'nın yerini alan ITA firması, bu sabah ilk tarifeli seferlerini gerçekleştirdi.

İtalya'da faaliyetlerine dün son veren hava yolu firması Alitalia'nın yerini alan ITA firması, bu sabah ilk tarifeli seferlerini gerçekleştirdi.

"İtalya Hava Taşımacılığı" anlamına gelen "Italia Trasporto Aero"nun (ITA) baş harflerini alan yeni hava yolları, Alitalia'nın dün gece faaliyetlerini noktalamasının ardından bu sabah kendi faaliyetlerini başlattı.

ITA, ilk seferini sabah yerel saatle 7.35'te Milano Linate Havaalanı'ndan Bari kentine yapıldı. Bir diğer sefer ise yerel saatle 08.00'de Roma Fiumicino Havaalanı'ndan Milano Linate Havaalanına gerçekleştirildi. ITA, ilk uçuşlarını Alitalia'dan aldığı uçaklarla yaptı.

İtalya'nın yeni bayrak taşıyıcı havayolu olan ITA, halefi Alitalia'ya göre çok daha küçük bir şirket olarak kuruldu.

İtalyan devletinin 700 milyon avrodan fazla kaynak aktararak ve Avrupa Komisyonu'nun onayı doğrultusunda kurduğu ITA, Alitalia'nın yaklaşık 10 bin 500 çalışanından sadece 2 bin 800 kadarını, filosundaki bazı uçakları ve slot haklarını devralacak.

Basındaki haberlere göre, ITA'nın ilk aşamada 44 noktaya uçması planlanırken, 2025'e kadar bu sayının 74'e çıkacağı belirtildi.

Alitalia gökyüzüne veda etti

İtalya'nın bir dönem havacılıktaki önde gelen markası olan ancak 2008'den bu yana sürekli zarar eden ve çalışanlarının grevleriyle gündeme gelen Alitalia, dün akşamki uçuşlarının ardından faaliyetlerini durdurdu.

16 Eylül 1946'da kurulan Alitalia'nın son yıllarda ekonomik sıkıntıları giderek artmıştı. Son 20 yılda İtalyan hükümetinden aldığı 13 milyar avroluk acil durum kredileriyle ayakta durabilen Alitalia'nın sonunu ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve halk sağlığını korumaya yönelik tedbirler getirdi. Pandemi sırasında uçuşların yapılamaması, 75 yıllık firmadaki krizi derinleştirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Alitalia'ya yönelik desteklerin durmasına yönelik çağrıları ve Mario Draghi liderliğindeki hükümetin yeni firma kurulmasını desteklemesi neticesinde Alitalia, dün akşam itibarıyla faaliyetlerini noktaladı.

Alitalia'nın AZ 1586 sefer sayılı son uçuşu, dün akşam Sardinya adasındaki Cagliari kentinden başkent Roma'ya yapıldı. İçinde 180 yolcu bulunan Airbus 320 tipi uçağın, Roma Fiumicino Havaalanı'na gece yerel saatle 23.22'de inmesiyle, hava yolu taşımacılığında bir devir sona ermiş oldu. Fiumicino Havaalanı'nda uçak ve mürettebatı çiçeklerle karşıladı.

İtalyan, İtalya, Milano, Roma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Alitalia'nın yerini alan yeni hava yolu firması 'ITA' ilk uçuşlarını yaptı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Alitalia'nın yerini alan yeni hava yolu firması "ITA" ilk uçuşlarını yaptı - Son Dakika
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