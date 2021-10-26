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Allianz Türkiye GRI tabanlı entegre raporunu yayınladı - Son Dakika

Allianz Türkiye GRI tabanlı entegre raporunu yayınladı

26.10.2021 11:37
Allianz Türkiye GRI tabanlı entegre raporunu yayınladı

Allianz Türkiye, GRI tabanlı entegre raporunu yayınladı.

Allianz Türkiye, GRI tabanlı entegre raporunu yayınladı. Raporda; Allianz Türkiye'nin, bütünsel değer yaratmak üzere, öncülük etmekten ekosistemin dönüşümüne katkı sağladığı sürdürülebilirlik yolculuğunun detayları paylaşılıyor. Raporda ayrıca yıl içinde öne çıkan çalışmalara, Kovid -19'a özel düzenlemelere ve paydaşlardan alınan geri bildirimlere yer veriliyor.

Allianz Türkiye, varoluş amacı "Allianz Seninle"yi, sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve yönetişimsel katmanlarına taşıyarak kaydettiği ilerlemeyi kamuoyuna duyurmak amacıyla hazırladığı 2020 entegre raporunu yayımladı. Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) tarafından önerilen Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi ve Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartlarına göre hazırlanan raporda yer alan finansal olmayan veriler de bağımsız dış denetimden geçerek onaylandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOL HARİTASININ ÇİZİLMESİNDE ÖNCÜ ROL OYNUYOR

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Allianz Türkiye, 2016 yılından bu yana hayata geçirdiği projeleri ve kaydedilen ilerlemeyi; basın, iş dünyası, sivil toplum örgütleri ve kamuoyu nezdinde paylaşmak üzere istikrarlı bir sürdürülebilirlik politikası izliyor. Sürdürülebilir değer yaratmanın, artık kabul edilebilir tek iş modeli olduğunu aktarmak ve bu anlayışı yaymak amacıyla hayata geçirdiği entegre rapor, köklü bir dönüşüm için birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekiyor. 2016 yılından bu yana yıllık olarak GRI tabanlı sürdürülebilirlik raporu yayımlayan Allianz Türkiye, geçen yıl yayımladığı birinci entegre raporuyla, yatırıma açık olmayan şirketler arasında bir ilki gerçekleştirmişti. Bu yıl yayımladığı ikinci entegre raporuyla ilk defa finansal olmayan verilerini de bağımsız dış denetimden geçiren Allianz Türkiye, öncü olmanın ötesine geçerek ekosistemin dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyor" ifadelerine yer verildi.

BU ALANDA ÖNCÜ OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ."

Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan, 2016 yılında çıktıkları su¨rdu¨ru¨lebilirlik yolculuğunun ilk adımı olarak, sektörde konuyu bu işe özel bir ekiple yürüten, komite kuran, strateji çizen ve bu strateji doğrultusunda çalışmaya başlayan ilk şirket olduklarını vurguladı. Gürkan "İşimizi iyiden mükemmele dönüştürme hedefiyle, hayata geçirdiğimiz çalışmaları her yıl faaliyet raporları ve GRI tabanlı su¨rdu¨ru¨lebilirlik raporumuz aracılığıyla paylaşıyorduk. 2020 yılına geldiğimizde ise ekosistemin dönüşmesine de katkıda bulunacağımız yeni bir safhaya geçtik. GRI tabanlı Allianz Türkiye 2020 Entegre Raporu ile sadece organizasyon olarak kendimizi değil, çevremizi, ekosistemimizi dönüştürmenin önemine odaklandık" dedi.

"EKOSİSTEMİN DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SUNUYORUZ"

İş dünyasında büyümenin, artık ekonomik olmaktan çok, dünya ve insanlığı korumak için neler yapıldığıyla ifade edilen bir kavram haline geldiğine dikkat çeken Tolga Gürkan: "Allianz Türkiye olarak bizim kararımız çok net. Dünyamızın geleceğini ve gelecek nesilleri düşünmek zorundayız. Bu yüzden sürdürülebilirlik konusunu bütünsel olarak ele almanın görevimiz ve sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilirliği, her boyutta önceliklendiriyor, büyüme ve değer yaratma potansiyelimizi ancak bu yolla gerçekleştirebileceğimizi biliyoruz. Allianz Türkiye 2020 Entegre Raporu ile bu yolculukta bir adım daha ileriye gidiyoruz. Bağımsız dış denetimden geçen ilk entegre raporumuzla birlikte geçmişimizi çok daha güvenle analiz ediyor, geleceğe dair çok daha cesur sözler verebiliyoruz. Kendimizi dönüştürerek çevremize öncülük etmekten öteye geçmeyi, finansal bir kuruluş olarak içinde bulunduğumuz ekosistemin de dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

KÜRESEL DAYANIŞMA İÇİN DEĞER YARATMAYI HEDEFLİYORUZ

Sürdürülebilirliği, tüm iş süreçlerine entegre olan uzun vadeli bir iş stratejisi olarak ele aldıklarına dikkat çeken Gürkan, "İyi bir çevre için iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve düşük karbon ekonomisini destekliyor; toplumun iyiliği için gelecek nesillere yatırım yapmaya devam ediyoruz. Daha iyi bir kurum olmak için, iş stratejisiyle birlikte iş etiğini, şeffaf ve çevik yönetişimi, sürdürülebilir çözümleri, ESG entegrasyonunu ve risk yönetimini odağımıza alıyoruz. Bu öncelikli alanlara odaklanarak ortaya koyduğumuz her emeğin, Birleşmiş Milletler'in 'İklim Eylemi', 'İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme', 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği', 'Nitelikli Eğitim' ile 'Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam' başlıklı sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet etmesini, küresel dayanışma için değer yaratmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda ikinci entegre raporumuzda sürdürülebilirlik stratejimiz, yönetişimimiz, yarattığımız değer, değer yaratma sürecinde karşılaştığımız risk ve fırsatlar ile hedeflerimize de yer veriyoruz. Sürdürülebilirlik prensiplerini, kurumsal sorumluluk ve su¨rdu¨ru¨lebilirlik departmanımızın koordinasyonu, icra kurulu seviyesine taşıdığımız su¨rdu¨ru¨lebilirlik komitemiz ve alt çalışma gruplarımızın rehberliğiyle uyguluyoruz" diye konuştu.


Allianz Türkiye GRI tabanlı entegre raporunu yayınladı
Allianz Türkiye GRI tabanlı entegre raporunu yayınladı

geri dönüşüm, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Allianz Türkiye GRI tabanlı entegre raporunu yayınladı - Son Dakika Ekonomi


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