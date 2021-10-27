Allianz Türkiye'nin inovasyon çalışmalarına uluslararası ödül

Allianz Türkiye, Kurum İçi Girişimcilik ve HackZone programlarıyla "Business Culture Awards" organizasyonunda ödüle layık görüldü.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, İnovasyon Ofisi liderliğinde girişimcilik ve inovasyon kültürünü geliştirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalarla uluslararası düzeyde başarılara imza atıyor.

Allianz Türkiye'nin Kurumiçi Girişimcilik programı ve bilgi teknolojileri ekipleriyle hayata geçirilen açık inovasyon programı HackZone, Business Culture Awards'ta ödüle layık görüldü.

Allianz, iş yeri kültürünü geliştiren veya dönüştüren projelerin değerlendirildiği organizasyonda "İş Kültüründe En İyi Uluslararası Organizasyon (Best International Organisation for Business Culture)" kategorisinde birinci oldu.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, Kurumiçi Girişimcilik programının, çalışanların ileteceği fikirlerin hayata geçirileceği ve bir iş modeline dönüştürüleceği sağlam bir süreç olarak tasarlandığını bildirdi.

Programın dördüncüsünü 2020'de tamamladıklarını kaydeden Kırcı, dördüncü dönemin duyurusunun yapılmasından sonra, çalışanlardan yaklaşık 116 girişimci fikir başvurusu aldıklarını, bu projeler arasından seçilen ikisinde üretim sürecine girildiğini ve program sonunda bu projeleri uygulamaya aldıklarını anlattı.

"Uluslararası ödüller doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"

Onur Kırcı, bu yıl da Kurumiçi Girişimcilik programının tüm hızıyla devam ettiğini, dış paydaşlarla yapılan iş birliği çerçevesinde, API'leri (Uygulama Ara Yüz Programları) kullanıma sunarak açık sigortacılığın öncülüğünü yaptıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"HackZone Allianz Open Insurance, sektörümüzde değer sağlamak ve start-up iş birliklerini artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz programlardan biri. 2021'de de bu programı 6 aylık hızlandırma programı olan HackZone Scale Up Accelerator ile ileriye taşıyoruz. Hedefimiz, kurum dışındaki girişimcilere destek olmak, dış girişimcilik ekosisteminin inovasyon gücünü şirkete aktarmak ve topluma faydalı projeleri bünyemize katmak. Ayrıca, girişimcilik ekosisteminde sigortacılığa olan ilgiyi artırmayı, gerçek anlamda sigorta teknolojileri tanımını zihinlerde oturtmayı ve bu alana yeni fikirler ile girişimcileri çekebilmeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmalarımızın uluslararası platformlarda takdir görmesi, doğru bir yolda olduğumuzun göstergesi."