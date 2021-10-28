Alternatif Bank'tan 3. çeyrekte 38,2 milyon TL konsolide net kar

Alternatif Bank'ın bu yılın 3. çeyreğine ait konsolide net karı 38,2 milyon TL oldu.

Alternatif Bank, 2021 yılı 3. çeyrek sonu finansal sonuçlarını açıkladı.

Alternatif Bank'ın yılın 3. çeyreğinde konsolide rakamlarına göre toplam aktif büyüklüğü 38 milyar TL seviyesine ulaştı. Bankanın bu dönem nakdi (finansal kiralama alacakları dahil) ve gayrinakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek 33,7 milyar TL olurken, toplam mevduat hacmini 2020 sonuna göre yüzde 11'lik artışla 20,3 milyar TL düzeyine çıkaran Alternatif Bank'ın sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 16'nın üzerinde gerçekleşti. Bankanın yılın 3. çeyreğine ait konsolide net karı da 38,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, hızlı aşılama performansına rağmen yeni varyantlar sebebiyle salgının etkilerinin devam ettiği ve ekonomi dinamiklerinin halen değişkenlik gösterdiği yılın 3. çeyreğini hedefleri doğrultusunda geride bıraktıklarını bildirdi.

Gür, "Böylesine önemli bir dönemde 'basiretli ve danışman bankacılık' anlayışıyla müşterilerimizin finansmana erişmelerine ve ekonomiye destek olmaya devam ederken, TL ticari krediler başta olmak üzere, nakdi ve gayrinakdi kredilerle reel sektöre sağladığımız desteği artırarak sürdürdük. Ayrıca, gerçekleştirdiğimiz dijital kanal ve teknoloji yatırımlarının da katkısıyla bireysel bankacılıktaki büyüme stratejimize uygun şekilde ilerledik." ifadelerini kullandı.

Hayata geçirdikleri görüntülü görüşmeyle uzaktan müşteri olma hizmetiyle yeni müşteri kazanımında iyi bir performans yakaladıklarını aktaran Gür, şunları kaydetti:

"Yenilikçi teknolojimiz sayesinde uzaktan müşteri olma sürecini hızlı ve akıcı bir deneyimle 10 dakikadan az bir sürede tamamlayabiliyoruz. Üstelik bu süreci, engelsiz bankacılık yaklaşımımız kapsamında işitme engelliler için işaret diliyle de sunuyoruz. Ayrıca, bu süreci müşterilerimizin birikimlerine değer katan yeni VOV Hesap iletişim kampanyamızla destekledik. Bu sayede bireysel bankacılıktaki müşteri bazımızı ve mevduat hacmimizi genişletmede güçlü bir performans ortaya koyduk. Tüm bu gelişmelerin güzel bir yansıması olarak da TL tasarruf mevduatı hacminde geçtiğimiz yıl sonuna göre yüzde 22'lik bir büyüme yakaladık. Bugün yeni müşteri edinimlerimizin yarıdan fazlası görüntülü görüşme yöntemiyle gerçekleşiyor. Bankamızın dijital dönüşüm yolculuğunda yatırımlarımızı ara vermeksizin sürdürerek müşterilerimiz için fark yaratmaya devam edeceğiz."

Yılın 3. çeyreğinde Alternatif Bank'ın dış ticarette de başarılı bir performans sürdürdüğüne işaret eden Gür, "İhracat odaklı büyüme stratejimiz kapsamında, yılın 9 aylık döneminde finanse ettiğimiz ihracat hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 1,2 milyar dolar oldu. Aynı dönemde toplam dış ticaret işlem hacmimiz ise geçen yıla göre yüzde 26'lık büyümeyle 2,7 milyar dolar seviyesine geldi. Bu alanda yakaladığımız güçlü büyüme performansıyla yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.