Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 503 bin 950 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 501 bin lira, en yüksek ise 505 bin 580 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 503 bin 950 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 291 milyon 556 bin 730,77 lira, işlem miktarı ise 581,84 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 292 milyon 586 bin 59,82 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 503.340,00 1.759,05 En Düşük 501.000,00 1.750,00 En Yüksek 505.580,00 1.763,30 Kapanış 503.950,00 1.761,10 Ağırlıklı Ortalama 503.149,55 1.762,46 Toplam İşlem Hacmi (TL) 291.556.730,77 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 581,84 Toplam İşlem Adedi 20

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