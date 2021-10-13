Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 515 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 510 bin lira, en yüksek ise 515 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 artışla 515 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 93 milyon 896 bin 658,36 lira, işlem miktarı ise 183,99 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 94 milyon 940 bin 232,28 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Altınbaş Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 509.900,00 1762,30 En Düşük 510.000,00 1.763,80 En Yüksek 515.200,00 1.767,75 Kapanış 515.200,00 1.766,25 Ağırlıklı Ortalama 513.420,23 1.765,57 Toplam İşlem Hacmi (TL) 93.896.658,36 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 183,99 Toplam İşlem Adedi 17

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