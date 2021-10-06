Ankara'daki taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı

Ankara- Çankaya'daki bir taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Lodumlu Mahallesi'ndeki 8 bin 287 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklifi 38 milyon 500 bin lirayla Gülmar Gıda Sanayi Ticaret Taahhüt Ltd. Şti. verdi.