Anlaşma tamam, grev iptal

İzmir'de grevin başlamasına saatler kala metro ve tramvay çalışanlarını kapsayan toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanırken, Metro A.Ş.'de en düşük personel maaşı 4 bin 729 TL oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Metro A.Ş. ve işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (Sodem-Sen) ile bu iş yerinde yetkili olan Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasındaki 9. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde müzakereler, grevin uygulanacağı saatlere dek devam ederken, taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Kök ücretlere ilk 6 ay içi 32 TL brüt artış, ikinci 6 için 15 TL brüt artış, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için de enflasyon artı yüzde 1'lik artış olduğu öğrenildi.

İzinler 3 gün arttırılırken, çalışanlara her toplu iş sözleşmesi döneminde bin 500 TL banka promosyonu da verilecek. İmzalanan sözleşmeye göre, gece çalışmaları yüzde 100 artarken, bayramlarda çalışma ise 1 yevmiyeden 3 yevmiyeye çıkarıldı.

İşçilerin alacakları maaşlar

Açıkladığı rakamlara göre, çalışanların alacakları yeni net maaşlar ise şu şekilde oldu: "Baş trafik kontrolü 7 bin 637 TL, trafik kontrolü 7 bin 564 TL, haberleşme işçisi 6 bin 901 TL, istasyon şefi 6 bin 840 TL, sürücü vardiya sorumlusu 6 bin 739 TL, araç ve SBT teknikerleri 6 bin 678 TL, sürücüler 6 bin 534 TL, istasyon operatörleri 6 bin 182 TL, araç ve SBT teknisyenleri 6 bin 146 TL, muhasebe çalışanları 6 bin 90 TL, vezne, satın-alma birimindekiler 5 bin 924 TL, hat işçileri 5 bin 856 TL, makasçılar 4 bin 804 TL, servis hizmetleri 4 bin 729 TL." Net maaşlar, ikramiye dahil hesaplanırken, bu hesaplamaya AGİ, eğitim, çocuk ve gece çalışma ücretleri ise dahil edilmedi. - İZMİR