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AR-GE projeleri ile sektöre damga vuruyor - Son Dakika

AR-GE projeleri ile sektöre damga vuruyor

18.10.2021 13:57
AR-GE projeleri ile sektöre damga vuruyor

YEDAŞ, düzenlediği AR-GE proje yarışmaları ile iş sağlığı ve güvenliği kalitesinin artırılması ve verimlilik sağlanmasına yönelik çalışmalarıyla sektöründe dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

YEDAŞ, düzenlediği AR-GE proje yarışmaları ile iş sağlığı ve güvenliği kalitesinin artırılması ve verimlilik sağlanmasına yönelik çalışmalarıyla sektöründe dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve üst yönetim tarafından yapılan değerlendirmede birinci, 'Yüksek Gerilim Hatlarında Buz Yükü Dökme Cihazı Projesi' ikinci, 'Uzaktan Ölçüm Aparatı Projesi' üçüncü ise 'Beton Direklerde Katodik Koruma Projesi' oldu. AR-GE Proje Yarışması'nda dereceye giren projeler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) sunulacağı öğrenildi.

AR-GE bir kültür haline geldi

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde tüketicilere kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmayı amaçlayan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), kurumsal ve operasyonel mükemmellik alanında uyguladığı rol model yönetim modeli ile sektöründe ve uluslararası arenada farkındalık yaratıyor. İnovatif buluşlarına, şirket Ar-Ge ofisinde hayat veren YEDAŞ, işçi sağlığı ve iş güvenliği bilincinin geliştirilmesine ve mesleki kazaların önlemesi için farkındalığın artmasına yönelik geliştirdiği projeler ile dikkatleri üstüne çekiyor.

"Başarıya odaklı bir şirketiz"

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Sürdürülebilir başarının sırrını AR-GE çalışmalarına verdiğimiz öneme bağlıyoruz. Rekabetçi koşullarda başarının devamlılığı, yenilikçi düşünce, değişim-gelişim ve yeni teknolojiye sahip olmaktan geçmektedir. Bu sürecin anahtarı ise AR-GE çalışmalarına verdiğiniz önemdir" dedi.

Genel Müdür Bora, "YEDAŞ olarak, kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sunmak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak istiyoruz. İnovasyon hedefli projelerimizi hayata geçirerek, teknolojik yatırımlarımızı 'inovasyon' başlığı altında gerçekleştiriyoruz. YEDAŞ, tüm paydaşlarıyla birlikte, yön birliği içerisinde ortak sinerji oluşturarak, müşteri memnuniyeti odaklı bir yönetim modeli sergileyerek AR-GE çalışmalarına da yatırım yapmaktadır" şeklinde konuştu.

Dereceye giren proje sahiplerine ödüllerini takdim eden Genel Müdür Bora, AR-GE ekibini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - SAMSUN

Araştırma Geliştirme, Bora Füzesi, Samsun, Yedaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AR-GE projeleri ile sektöre damga vuruyor - Son Dakika Ekonomi


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