Araç kiralama şirketi Hertz, elektrikli araç filosu için 100 bin Tesla siparişi verdi

ABD'li araç kiralama firmalarından Hertz, elektrikli araç filosunu büyütmek için 2022 sonuna kadar 100 bin Tesla aracı sipariş ettiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, tüketicilerin elektrikli araçlara olan ilgisinin hızla arttığı belirtildi.

Hertz'in Kuzey Amerika'daki en büyük elektrikli araç kiralama hizmetini sunmak için önemli bir yatırım yaptığına işaret edilen açıklamada, 2022 sonuna kadar 100 bin Tesla siparişi verildiği kaydedildi.

Açıklamada, müşterilerin kasım ayı itibarıyla ABD'deki büyük pazarlarda ve Avrupa'daki belirli şehirlerde Tesla Model 3 kiralayabileceklerini aktarıldı.

Şirketin küresel operasyonlarında yeni elektrikli araç şarj altyapısı da kuracağı belirtilen açıklamada, Tesla Model 3 kiralayan müşterilerin ABD ve Avrupa genelinde 3 bin Tesla şarj istasyonuna erişebileceği ifade edildi.