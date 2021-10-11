Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) 4. Oryantasyon ve Programlama Çalıştayı, ASRİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve Genç ASRİAD Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Topuk Yaylası'nda gerçekleştirildi.

ASRİAD açıklamasına göre, çalıştayda, Adnan Danışman'ın yeniden genel başkanlığa seçildiği 24 Ağustos'taki genel kurul sonrası ASRİAD yönetiminin yeni çalışma döneminin planlaması ve değerlendirmesi yapıldı.

4. Oryantasyon ve Programlama Çalıştayı, ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman'ın açılış konuşması ile başladı. 3 oturum halinde yapılan 4. Oryantasyon ve Programlama Çalıştayı'nda, ASRİAD kuruluş felsefesi ve anayasasının değerlendirilmesinin yanı sıra ASRİAD hiyerarşisi, toplantı usulleri ve karar alma süreçleri, şirketler anayasası ve tahkim kurulu süreçleri, çalışma rehberi ve genel işleyiş ile ASRİAD genel politikaları görüşüldü.

Çalıştayda ayrıca iş hayatının genel meseleleri, Türkiye ve dünya ekonomisinin genel durumu ele alındı. Salgın sürecinin giderek sona doğru yaklaştığı beklentisi üzerine yeni dönemin ekonomik gelişmelerinin neler olabileceği projeksiyonları üzerinde duruldu. 2 gün süren çalıştay, Adnan Danışman'ın kapanış konuşması ve sonuç bildirgesinin okunması ile sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASRİAD Genel Başkanı Danışman, çalıştayın; yeni yönetim kurulu üyelerinin ASRİAD'ın çalışma şeklini öğrenmesi, ASRİAD kültürünü daha ileri boyuta taşınmalarını sağlamak ve çalışma rehberine uygun, kongre sonrası yeni döneme özel bir program hazırlamak amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.