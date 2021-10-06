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(EK FOTOĞRAFLARLA) Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı için geri sayım başladı - Son Dakika

(EK FOTOĞRAFLARLA) Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı için geri sayım başladı

06.10.2021 15:38
(EK FOTOĞRAFLARLA) Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı için geri sayım başladı

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 26'ncı kez düzenlenecek Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı için geri sayım başladı.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 26'ncı kez düzenlenecek Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı için geri sayım başladı. Reed Tüyap Fuarcılık tarafından Ambalaj Sanayicileri Derneği iş birliğinde 20-23 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarın hazırlıkları tamamlandı.

Bu yıl ilk kez hibrit olarak düzenlenecek fuarda, katılımcılara fiziksel fuar ortamının yanı sıra Business Connect Programı üzerinden dijital ortamda iş bağlantıları kurma fırsatı da sunulacak. Sektör temsilcileri, sektör, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının eseri olan yeni ürünlerini fuarda ülkelerin beğenisine sunacak.

Fuarın destekçileri arasında, Ambalaj Makinecileri Derneği (AMD), Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD), Etiket Sanayicileri Derneği (ESD), Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD), Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği (MASD), Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) ve Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) de bulunuyor.

BU YILIN İLK YARISINDA 3 MİLYAR 44 MİLYON DOLARLIK İHRACAT YAPILDI

Sektör bu yılın ilk yarısında 3 milyar 44 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar olarak yüzde 6, değer olarak yüzde 26 artış kaydetti. 2020'nin ilk yarısında 1,39 milyon ton olan toplam ambalaj ihracatı, 2021'in aynı döneminde yüzde 6'lık artışla 1,48 milyon ton olarak gerçekleşti.

"REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAYACAK"

26 yıldan bu yana düzenledikleri Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı ile sektörün gelişimine büyük katkılar sunduklarını kaydeden Reed TÜYAP Fuarcılık Ambalaj, Gıda İşleme ve Medikal gruplarının Genel Müdür Yardımcısı Berkan Öner, "İhracattaki başarısını her geçen yıl artıran ambalaj sektörü, en gelişmiş teknolojiye sahip ürün, hizmet ve çözümlerini bu yıl da fuar aracılığıyla dünyaya ulaştıracak. Sektör temsilcileri, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle fiziksel fuar ortamının yanı sıra dijital platform üzerinden bir araya gelerek rekabet üstünlüğü elde edecek" dedi.

AMBALAJDA OYUNUN KURALLARI YENİDEN YAZILIYOR

Pandemiyle ambalaj sektöründe oyunun kurallarının yeniden yazıldığına dikkat çeken Öner, "Bu sene ilk kez hibrit olarak düzenleyeceğimiz fuarımız aracılığıyla katılımcı ve ziyaretçilerimizi fiziksel fuar ortamının yanı sıra Business Connect Programı üzerinden dijital ortamda bir araya getireceğiz. Pandeminin yarattığı etki ile yüzünü teknolojik yatırımlara dönen ambalaj sektörü için verimli iş birliği ortamı yaratacağız. Geliştirdiğimiz platformumuz sayesinde katılımcı firmalarımız ürünlerini dijital ortamda tanıtabilirken; ziyaretçiler, katılımcı firmalarla etkileşim içinde olabilecek. Oyunun kurallarının yeniden yazıldığı sektörde başarıya ulaşmanın yolu da teknolojik yatırımlardan geçiyor. Fuarımız sayesinde firmalarımızın sektörün yeni dinamiklerine adapte olmalarına yönelik ilhamlar yaratacağız" diye konuştu.

SEKTÖRÜN GELECEĞİNE IŞIK TUTUYOR

Food-Tech Eurasia Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenecek Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, ambalaj ürünlerinden ambalaj makinelerine, gıda ve içecek işleme makinelerinden ambalaj baskı teknolojilerine kadar her türlü anahtar teslim çözümünü ziyaretçilerle buluşturacak. Her yıl yurt içi ve yurt dışından binin üzerinde katılımcıyı tek adreste buluşturan fuar, ortalama 60 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi de buluşturuyor. Ayrıca, 100'ün üzerinde ülkeden gelen bine yakın VIP ziyaretçileri de fuarda yerini alıyor.

ONLİNE ETKİNLİKLER SERİSİNİN İLKİ PACK DAYS, 6-7 EKİM'DE

Katılımcılar, TÜYAP tarafından geliştirilen Business Connect Programı üzerinden fuar alanında bulunamasalar bile ziyaretçilerle dijital ortamda iletişim kurabilecek. Avrasya Ambalaj ve Food-Tech Fuarları'nın ilk online etkinliği PACK DAYS'de, katılımcı ve ziyaretçiler fiziki fuardan önce potansiyel müşterileriyle buluşup yeni iş birlikleri yakalama fırsatı bulacak. Ambalaj ürün ve makine, gıda ve içecek işleme, baskı ve konverting sektörlerindeki katılımcı firmalar, 6 ve 7 Ekim tarihlerinde hedef ziyaretçilerle online platformdan da görüşebilecek.

FUARDAN SONRA İLETİŞİM DEVAM EDECEK

Business Connect Programı etkinlikler serisi kapsamında 25 Ekim - 5 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek Online Networking Günleri sayesinde katılımcı firmalar ve profesyonel ziyaretçiler fuar sonrasında da iletişimlerini online olarak sürdürebilecek.


İstanbul, Avrasya, Tüyap, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi (EK FOTOĞRAFLARLA) Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı için geri sayım başladı - Son Dakika Ekonomi


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