Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ilk gününe düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,55 değer kaybederek 466,80 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 düşüşle 15.543 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 azalışla 7.227 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 düşüşle 6.672 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,53 düşüşle 8.950 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, 1,1580 seviyesinden işlem görüyor.

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in farklı enflasyon değerlendirmeleri dikkati çekti.

Hafta sonu yaptıkları açıklamalarda, ECB Başkanı Lagarde enflasyonun geçici olduğunu ve ECB'nin destekleyici para politikası duruşunu sürdüreceğini belirtirken, BoE Başkanı Bailey enflasyon baskılarının önüne geçmek için gerektiği takdirde harekete geçebileceklerini aktardı.

Analistler, bir süredir Avrupa'nın gündeminde bulunan doğal gaz fiyatları ile birlikte tedarik zincirindeki sıkıntıların mal ticaretinde sebep olabileceği olası gecikmelerin, Avrupa'da enflasyon endişesini besleyen unsurlar olmaya devam ettiğini bildirdi.

Bu endişelerle pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendiğini ifade eden analistler, bugün ABD'de açıklanacak sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydetti.